Самое красивое небесное явление за весь год! Где и когда наблюдать за потоком Ориониды

Когда лучше наблюдать метеоритный дождь

Ориониды достигнут своего пика между севером и рассветом 21 октября. Так же ярко их можно будет увидеть и в воскресенье ранним утром. В эти дни и в северном, и в южном полушарии будет видно до 20 метеоров в час.

Метеорный поток Ориониды известен своими метеорами, которые, по данным NASA, мчатся со скоростью около 66 км/с к атмосфере Земли.

Это означает, что они могут оставлять за собой радиационные следы, которые видны на небе от нескольких секунд до минут. Ориониды также могут создавать огненные шары, то есть метеоры, сияющие чрезвычайно ярко в течение нескольких секунд, прежде чем угаснуть.

Для того чтобы лучше увидеть метеоритный дождь, найдите место с плохим освещением и просто ждите. Поскольку Украина расположена в северном полушарии, лягте ногами на юго-восток. Через пол часа вы привыкнете к темноте и увидите первые метеоры.

Попытайтесь найти на небе созвездие Ориона, чтобы знать, где появятся метеоры. Самый простой способ это сделать - поискать пояс Ориона. Он образован из трех звезд, которые расположены почти равномерно по прямой линии.

В радиусе 45-90 градусов от него вы хорошо увидите Ориониды.