Самая дорогая скульптура в мире была создана за одну ночь: что о ней известно

Самая дорогая скульптура в мире была продана за рекордные 141 миллион долларов. Эта скульптура была создана в 1947 году, когда мир еще приходил в себя от ужасных последствий Второй мировой войны и принадлежит авторству известного швейцарского скульптора и живописца Альберто Джакометти.
Что известно об этой скульптуре и где она находится сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В 2015 году эта работа была продана на аукционе Christie's за рекордные 141,3 миллиона долларов, что сделало ее самой дорогой скульптурой в мире.
"L'Homme au doigt" была создана в 1947 году и переживший те события Альберто Джакометти обращается к теме человеческого мира, чувствующего себя маленьким и хрупким в постоянно меняющемся мире.
Скульптура изображает высокую, изящную фигуру, имеющую вытянутый палец, указывающий на что-то вне видимого горизонта. Этот жест часто интерпретируется как символ надежды, поиска смысла жизни или стремления к чему-то важному. Технически скульптура выполнена из бронзы, однако ее текстура создает впечатление щекотливости и даже хрупкости.
Фигура кажется очень изящной, но в то же время она излучает определенную силу и внутреннее движение. Это один из шести отливов этой работы, и один экземпляр был лучше сохранен, что прибавило значительную стоимость на аукционе.
Скульптура "L'Homme au doigt" (фото:veryimportantlot)
Добавим, что ранее самой дорогой скульптурой в мире была также работа Джакометти - "Шагая человек", которую он создал в 1961 году. В 2010 году ее купили на аукционе Sotheby's за 104,3 миллиона долларов.
Все скульптуры Альберто Джакометти стали самыми дорогими произведениями искусства на современном рынке.
Альберто Джакометти родился 10 октября 1901 г. в Швейцарии в семье художника Джованни Джакометти. Окончил Школу искусств и ремесел в Женеве.
В 1922 году он переехал в Париж и был принят парижской богемой. Его первая персональная выставка состоялась в 1932 году.
Во время второй мировой войны скульптор был вынужден перебраться в Женеву и оставался в Швейцарии до ее окончания. После этого Джакометти вернулся в Париж и продолжил свой творческий поиск.
В 1940-х благодаря выставкам в Галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке он приобрел популярность в Америке, в 1950-х стал лидером европейского авангардного искусства.
Альберто Джакометти (фото: Википедия)
Важную роль в становлении позднего стиля Альберто сыграли некоторые факты его биографии. В 1920-21 годах он путешествовал по Италии. На одном из перевалов через Альпы его попутчик скончался от сердечного приступа. Этот случай заставил молодого Альберто серьезно задуматься над необратимостью смерти.
Определенные черты в его творчестве и особом восприятии мира также объясняет тот факт, что Джакометти страдал эпилепсией. Ощущение телесной хрупкости и непропорциональности, присущее эпилептикам, он сделал своим художественным почерком.
В 1939 году скульптор сам пережил близость смерти. В Париже его сбила машина, он получил серьезную травму ноги, долгое время провел в госпитале, чудом избежал ампутации ноги, но остался хромым.
Джакометти почувствовал и осознал беззащитность человека, его уязвимость. В его творчестве проявлялись знаки одиночества и ненадежности существования.
Он воплотил их в своих скульптурах, изображая очень тонкие и сильно вытянутые фигуры людей, одинокие в огромном пространстве космоса и в целом выражающие чувство изолированности личности.
Альберто Джакометти скончался 11 января 1966 года в городе Кур в Швейцарии. В его честь была названа одна из улиц этого города (Giacomettistrasse).
Большинство произведений Джакометти хранится в музее "Кунстхауз" в Цюрихе (Швейцария). Владельцем коллекции являются фонд Альберто и Аннет Джакометти.
Раньше мы писали о том, какая картина самая дорогая в мире и кому она принадлежит.
А еще рассказывали о том, какой сорт яблок самый дорогой в мире и почему его не хотят выращивать фермеры.
При написании материала использованы источники: Википедия, Art World, GS-art, veryimportantlot.