Самая дорогая скульптура в мире была создана за одну ночь: что о ней известно

Что известно о скульптуре

В 2015 году эта работа была продана на аукционе Christie's за рекордные 141,3 миллиона долларов, что сделало ее самой дорогой скульптурой в мире.

"L'Homme au doigt" была создана в 1947 году и переживший те события Альберто Джакометти обращается к теме человеческого мира, чувствующего себя маленьким и хрупким в постоянно меняющемся мире.

Скульптура изображает высокую, изящную фигуру, имеющую вытянутый палец, указывающий на что-то вне видимого горизонта. Этот жест часто интерпретируется как символ надежды, поиска смысла жизни или стремления к чему-то важному. Технически скульптура выполнена из бронзы, однако ее текстура создает впечатление щекотливости и даже хрупкости.

Фигура кажется очень изящной, но в то же время она излучает определенную силу и внутреннее движение. Это один из шести отливов этой работы, и один экземпляр был лучше сохранен, что прибавило значительную стоимость на аукционе.

Скульптура "L'Homme au doigt" (фото:veryimportantlot)

Интересные факты о скульптуре

Автор Альберто Джакометти - один из наиболее значимых художников модернизма XX века. Его скульптуры характеризуются эмоциональной глубиной и сложными философскими темами, часто изображая человеческую сущность в виде хрупких, почти бесформенных фигур.

Скульптура как символ: L'Homme au doigt символизирует поиск человеческой истины и борьбу за будущее.

Предварительная оценочная стоимость скульптуры перед аукционом составила 130 миллионов долларов.

Скульптура имеет 180 сантиметров.

Эта скульптура отличается от других, потому что автор раскрасил ее вручную. Джакометти спешил подготовиться к первой за 15 лет своей выставки в Нью-Йорке, потому работал даже ночью.

Произведение искусства было создано за рекордные сроки - с полуночи до девяти утра. Именно столько ушло у скульптора на создание шедевра.

45 лет до аукциона скульптура находилась в личной коллекции.

В 1970 году бывший владелец выкупил ее у коллекционеров из США Фреда и Флоренс Олсен. А они приобрели ее в 1953 году у Пьера Матисса, сына знаменитого французского художника Анри Матисса.

Другие скульптуры серии находятся в частных коллекциях, лондонской галерее Tate, нью-йоркском музее Museum of Modern Art (MoMA) и других музеях мира.

Кому сейчас принадлежит "L'Homme au doigt" неизвестно – покупатель захотел не раскрывать свое имя.

Добавим, что ранее самой дорогой скульптурой в мире была также работа Джакометти - "Шагая человек", которую он создал в 1961 году. В 2010 году ее купили на аукционе Sotheby's за 104,3 миллиона долларов.

Все скульптуры Альберто Джакометти стали самыми дорогими произведениями искусства на современном рынке.

Что известно об Альберто Джакометти

Альберто Джакометти родился 10 октября 1901 г. в Швейцарии в семье художника Джованни Джакометти. Окончил Школу искусств и ремесел в Женеве.

В 1922 году он переехал в Париж и был принят парижской богемой. Его первая персональная выставка состоялась в 1932 году.

Во время второй мировой войны скульптор был вынужден перебраться в Женеву и оставался в Швейцарии до ее окончания. После этого Джакометти вернулся в Париж и продолжил свой творческий поиск.

В 1940-х благодаря выставкам в Галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке он приобрел популярность в Америке, в 1950-х стал лидером европейского авангардного искусства.

Альберто Джакометти (фото: Википедия)

Важную роль в становлении позднего стиля Альберто сыграли некоторые факты его биографии. В 1920-21 годах он путешествовал по Италии. На одном из перевалов через Альпы его попутчик скончался от сердечного приступа. Этот случай заставил молодого Альберто серьезно задуматься над необратимостью смерти.

Определенные черты в его творчестве и особом восприятии мира также объясняет тот факт, что Джакометти страдал эпилепсией. Ощущение телесной хрупкости и непропорциональности, присущее эпилептикам, он сделал своим художественным почерком.

В 1939 году скульптор сам пережил близость смерти. В Париже его сбила машина, он получил серьезную травму ноги, долгое время провел в госпитале, чудом избежал ампутации ноги, но остался хромым.

Джакометти почувствовал и осознал беззащитность человека, его уязвимость. В его творчестве проявлялись знаки одиночества и ненадежности существования.

Он воплотил их в своих скульптурах, изображая очень тонкие и сильно вытянутые фигуры людей, одинокие в огромном пространстве космоса и в целом выражающие чувство изолированности личности.

Альберто Джакометти скончался 11 января 1966 года в городе Кур в Швейцарии. В его честь была названа одна из улиц этого города (Giacomettistrasse).

Большинство произведений Джакометти хранится в музее "Кунстхауз" в Цюрихе (Швейцария). Владельцем коллекции являются фонд Альберто и Аннет Джакометти.