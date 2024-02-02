Самый дешевый и быстрый: Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Характеристика маршрутизатора

Wi-Fi роутер Xiaomi 7 BE 3600 оснащен четырьмя портами: одним WAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с и тремя гигабитными LAN.

Производительность устройства обеспечивается четырехъядерным процессором Qualcomm, работающим на частоте 1,1 ГГц, совмещенным с 256 МБ оперативной памяти. Согласно заявлению производителя, роутер способен одновременно подключать до 128 устройств к сети.

Пропускная способность Wi-Fi роутера - 2,5 Гбит/с (фото: ITHome)

Этот новый продукт поддерживает полосу частот 160 Гц и технологию OFDMA. Благодаря последней, роутер способен эффективно разделять один канал между несколькими пользователями, что ускоряет обмен данными и позволяет устройству достигать пропускной способности беспроводной сети до 3 570 Мбит/с в сумме по всем диапазонам.

Цена

Роутер уже доступен для покупки в Китае по цене 34 долларов (1 270 гривен), хотя информации о его доступности в других регионах пока нет.