Самая большая хищная птица в мире: ученые нашли окаменелость, которой 12 миллионов лет

Что известно о находке

Недавно обнаруженная кость ноги из Колумбии, вероятно, принадлежит крупнейшему представителю семьи Phorusrhacid - которых называют "птицы-хищники".

Команда ученых, описавшая находку, предполагает, что особь была на 5-20 процентов больше предыдущего рекордсмена, который мог достигать 3 метров.

Кость, расширяющая размерный диапазон хищных птиц, не нова, ее нашли почти 20 лет назад. Однако когда Сезар Пердомо из Музея Ла Тормента в Колумбии нашел окаменелость, он не был уверен, какому виду принадлежат остатки.

Сначала удалось установить, что окаменелость происходит из миоцена (12 миллионов лет назад) и является нижней частью левой ноги существа. Ее размер заставил палеонтологов усомниться в ее происхождении, но сканирование обнаружило глубокие ямки, являющиеся отличительной чертой костей ног Phorusrhacid.

Впоследствии исследователи создали 3D-модель кости и пришли к выводу, что она точно принадлежала "птице" Phorusrhacids.

В дополнение к природным ямкам, сканирование также обнаружило следы зубов, вероятно, представителя древнего вида крокодила - пурусзавра, 9-метрового каймана. Ученые предположили, что птица погибла бы от полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад.

Помимо размера находка примечательна еще и по другой причине. Большинство окаменелостей птиц-хищников были найдены в Аргентине и ее окрестностях. Пустыня Татакоа в Колумбии, где была найдена эта находка, находится к северу от экватора, где раньше не находили остатки Phorusrhacid.

Что выяснили о виде птицы

Phorusrhacid полностью оправдывают свое прозвище "птиц-хищников". Мало того, что они питались мясом, а не фруктами или семенами, как большинство гигантских птиц, они были главными хищниками не менее 43 миллионов лет в Южной Америке.

Чтобы легче добыть добычу, Phorusrhacid имели прочные конечности, приспособленные для бега. Именно по этой части установили размер птицы.

Расчеты на основе части одной кости приблизительны, но доктор Шивон Кук из Университета Джона Хопкинса и соавторы исследования подсчитали, что "птичка" весила бы 156 кг. Поскольку родственники с меньшими костями стопы достигали 3 метров в высоту, это существо вполне могло превышать определенный ранее рост.