Самые большие ошибки при продаже авто, из-за которых владелец теряет деньги

Неправильная оценка стоимости автомобиля

Очень важно правильно определить стоимость вашего авто на рынке, иначе можете потерять немалую сумму. Узнать реальную цену могут помочь специализированные сайты. Также можно обратиться к оптовым или частным дилерам, занимающимся индивидуальными продажами.

После профессиональной оценки на всякий случай еще проверьте стоимость аналогичных автомобилей в вашем регионе. Цена должна отражать то, насколько быстро владелец хочет продать машину: если нужно ее продать срочно, придется согласиться на более низкую стоимость.

Учтите еще и тот момент, что покупатель захочет торговаться. Поэтому можете сразу заложить в цену какую-то сумму, которой согласитесь поступиться во время продажи.

Делать ремонт, чтобы повысить стоимость автомобиля

Не стоит делать капитальный ремонт авто перед продажей. Конечно, за такую машину можно получить больше денег, чем за аналогичную модель без ремонта. Но в большинстве случаев затраты на СТО превышают разницу в деньгах, которую можно потом выручить за авто.

Если ваш транспорт действительно нуждается в ремонте, сделайте письменную оценку стоимости работ. Это может помочь в переговорах, если потенциальный покупатель ссылается на проблему как причину завышенной стоимости машины. Можно сразу указывать в объявлении, что в авто есть некоторые технические проблемы. Часть покупателей готова приобрести такой транспорт.

Соглашаться на первое предложение и идти на уступки покупателю под давлением

Если у вас нет нужды немедленно продать авто, то не стоит соглашаться на первое же предложение, тем более, если потенциальный покупатель начинает вам "выкручивать руки" и выставлять свои условия.

Не поддавайтесь на манипуляции, такие действия покупателя должны вас насторожить. Если предложенные условия вам не подходят, то лучше сразу отказать такому человеку и не вести дальнейших бесполезных переговоров.

Не проверять потенциальных покупателей

Следует узнать больше информации о потенциальном покупателе, прежде чем вы встретитесь. Постарайтесь максимально расспросить детали по телефону. Не соглашайтесь на осмотр авто на чужой для вас территории. Также не стоит встречаться один на один - возьмите с собой брата, друга или отца.

Сразу спросите, оплата будет наличными или переводом на счет. Серьезно настроенные покупатели смогут ответить на этот вопрос. На всякий случай перечитайте в интернете о самых распространенных схемах мошенничеств при продаже авто, и проверьте, не применяют ли подобные аферы к вам.