Самые большие ошибки при продаже авто, из-за которых владелец теряет деньги

Продажа б/у автомобиля может быть довольно рискованным делом, ведь сейчас очень активизировались мошенники. Поэтому нужно тщательно подготовиться к этому и учесть много нюансов. Также следует понимать, каких ошибок избегать, чтобы не потерять деньги во время продажи.
Детальнее об этом читайте в материале Styler.
Очень важно правильно определить стоимость вашего авто на рынке, иначе можете потерять немалую сумму. Узнать реальную цену могут помочь специализированные сайты. Также можно обратиться к оптовым или частным дилерам, занимающимся индивидуальными продажами.
После профессиональной оценки на всякий случай еще проверьте стоимость аналогичных автомобилей в вашем регионе. Цена должна отражать то, насколько быстро владелец хочет продать машину: если нужно ее продать срочно, придется согласиться на более низкую стоимость.
Учтите еще и тот момент, что покупатель захочет торговаться. Поэтому можете сразу заложить в цену какую-то сумму, которой согласитесь поступиться во время продажи.
Не стоит делать капитальный ремонт авто перед продажей. Конечно, за такую машину можно получить больше денег, чем за аналогичную модель без ремонта. Но в большинстве случаев затраты на СТО превышают разницу в деньгах, которую можно потом выручить за авто.
Если ваш транспорт действительно нуждается в ремонте, сделайте письменную оценку стоимости работ. Это может помочь в переговорах, если потенциальный покупатель ссылается на проблему как причину завышенной стоимости машины. Можно сразу указывать в объявлении, что в авто есть некоторые технические проблемы. Часть покупателей готова приобрести такой транспорт.
Если у вас нет нужды немедленно продать авто, то не стоит соглашаться на первое же предложение, тем более, если потенциальный покупатель начинает вам "выкручивать руки" и выставлять свои условия.
Не поддавайтесь на манипуляции, такие действия покупателя должны вас насторожить. Если предложенные условия вам не подходят, то лучше сразу отказать такому человеку и не вести дальнейших бесполезных переговоров.
Следует узнать больше информации о потенциальном покупателе, прежде чем вы встретитесь. Постарайтесь максимально расспросить детали по телефону. Не соглашайтесь на осмотр авто на чужой для вас территории. Также не стоит встречаться один на один - возьмите с собой брата, друга или отца.
Сразу спросите, оплата будет наличными или переводом на счет. Серьезно настроенные покупатели смогут ответить на этот вопрос. На всякий случай перечитайте в интернете о самых распространенных схемах мошенничеств при продаже авто, и проверьте, не применяют ли подобные аферы к вам.
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