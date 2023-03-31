"Больше всего уцелел кабинет украинского языка и литературы": Леся Никитюк посетила разрушенную школу в Харькове

Снаряд попал в кабинет русского языка

Харьковская школа №62 попала под обстрелы с первых минут вторжения России в Украину.

"Основной корпус был практически разбит в результате бомбардировки, которая произошла ночью 8 апреля. Было два артиллерийских снаряда, и один из них попал в кабинет русского языка и литературы и уничтожил его полностью", - рассказывает директор образовательного учреждения.

В школе тогда практически не осталось окон, но стены устояли.

Директор школы показал Лесе Никитюк масштабы разрушения здания (фото: предоставлено пресс-службой)

"Страшнее всего во время обстрелов было то, что в подвале находилось более 120 человек, которые живут в соседних домах, и приходили сюда прятаться", - отмечает директор.

Больше всего уцелели в школе, символически, кабинет украинского языка и литературы и этнографический музей.

Часть школы разрушена в результате бомбардировки 8 апреля 2022 года (фото: предоставлено пресс-службой)

В полуразрушенной школе учителя обучают онлайн

"Последний урок, когда в учебном заведении раздавался звонок, и дети выходили к доске, состоялся за день до начала войны. Просто до слез - видеть надпись на доске: "Двадцать третье февраля. Классная работа". Но если враг думал сломать планы на учебный год, он очень ошибался. Сейчас там, в стенах полуразрушенной школы, учителя продолжают преподавать онлайн", - рассказывает Леся Никитюк.

24 февраля 2022 года занятий в школе не было. Но уже 25 и 26 они восстановились в режиме онлайн. До полномасштабной войны в школе преподавало 95 учителей, и все они работают сейчас, некоторые из-за границы.

На школьной доске до сих пор осталась запись датированная 23 февраля 2022 года (фото: предоставлена пресс-службой)

В школе Никитюк встретила одну из учительниц, которая рассказала об учебе в современных реалиях.

"Детям очень нужна была поддержка. Чтобы с самого начала чувствовать, что они не где-то оторваны, а здесь все вместе. Мы и летом пытались поймать связь и встречались онлайн. Многим необходимо было просто выговориться, рассказать то, чего не скажешь родителям", - говорит учительница.

Школа №62 продолжает работать онлайн (фото: предоставлено пресс-службой)