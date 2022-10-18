"Больше всего избивали их женщины": освобожденные из плена украинки рассказали об издевательствах оккупантов

Женщины рассказали, что захватчики врали им, что Украине они якобы не нужны и никто не собирается их освобождать.

"Они изверги. Женщин били, и больше всего били их женщины. Нас из камеры выводили каждое утро и каждый вечер считать и били. На Валуйках (город в РФ - ред.) нас не били, но там морально издевались", - вспоминает украинка.

Также украинских женщин оккупанты регулярно перевозили на территории РФ, делая все, чтобы пленные потеряли надежду на освобождение.

"Издевались, как могли. Это фашисты, больше я ничего не скажу", - рассказала одна из уволенных женщин.

Также у тех, кто имеет родственники на временно оккупированных территориях, россияне заставляли получать гражданство РФ.

В целом Украине удалось освободить 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - из Военно-морских сил, 12 - ТРо, 8 - из Нацгвардии, включая двух из "Азова", 5 - из ГССТ (Государственной спецслужбы транспорта), 4 - из Госпогранслужбы и 12 гражданских.

Освобождены из плена украинки (t.me/OP_UA)