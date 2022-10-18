"Найбільше били їхні жінки": звільнені з полону українки розповіли про знущання окупантів

Жінки розповіли, що загарбники брехали їм, що Україні вони нібито не потрібні та ніхто не збирається їх визволяти.

"Вони нелюди. Жінок били, і найбільше били їхні жінки. Нас із камери виводили кожен ранок і кожен вечір рахувати й били. На Валуйках (місто у РФ - ред.) нас не били, але там морально знущалися", - згадує українка.

Також українських жінок окупанти регулярно перевозили на території РФ, роблячи все, щоб полонені втратили надію на звільнення.

"Знущалися, як могли. Це фашисти, більше я нічого не скажу", - розповіла одна зі звільнених жінок.

Також у тих, у кого є родичі на тимчасово окупованих територіях, росіяни примушували отримувати громадянство РФ.

Загалом Україні вдалось визволити 35 захисниць зі Збройних сил України, 32 - з Військово-морських сил, 12 - ТРо, 8 - з Нацгвардії, включно з двома із "Азову", 5 - з ДССТ (Державної спецслужби транспорту), 4 - з Держприкордонслужби та 12 цивільних.

Звільнені з полону українки (t.me/OP_UA)