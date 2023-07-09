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Самые безвольные и безответственные мужчины по знаку Зодиака

Какие мужчины считаются безвольными по знаку Зодиака (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака среди мужчин, которые считаются самыми безвольными и безответственными среди других.

Об этом пишет Telegram Гороскоп і мотивація.

Рыбы

Рыбы считаются самыми романтичными и мечтательными знаками Зодиака. Они умеют красиво ухаживать, а также совершать неординарные поступки.

Однако когда дело доходит до брачных связей, они прячут голову в песок, словно страусы, и отказываются нести ответственность за семью.

Водолей

Водолеи - крайне свободолюбивые знаки Зодиака. Им нравится наслаждаться жизнью и не думать о будущем.

Жениться и нести ответственность за семью и свою жену они не спешат, а в семейной жизни видят ограничение своей свободы и само собой всячески противятся этому.

Дева

Ни для кого не секрет, что Девы - самые прагматические, рациональные и циничные знаки Зодиака.

Но, у этих мужчин очень сильная связь с матерью, и они всегда прислушиваются к мнению и советам своей мамы, даже если это касается их личной жизни или любимой женщины. Конечно же такое поведение очень бесит и отталкивает от них женщин.

Раньше мы писали, какие мужчины по знаку Зодиака считаются худшими и лучшими.

Также читайте, какие пары за знаком Зодиака имеют самую страстную любовь.

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