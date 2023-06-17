Самые безопасные страны в мире, если вы любите путешествовать наедине (список)
Иногда может случаться так, что ваш отпуск не совпадает с отдыхом ваших друзей или любимых. Однако это не проблема, ведь вы можете отправиться в поездку самостоятельно.
Списком самых безопасных стран мира поделились на сайте Express.co.uk.
Япония
Страна с высокого уровня экономикой точно найдет, чем вас удивить. Массу эмоций вы сможете испытать, по крайней мере, после знакомства с национальной кухней Японии.
Японская традиционная кухня обусловлена климатом, фауной и флорой японских островов. Высокая влажность обеспечивает богатство растительной и животной пищи, а островное расположение страны - обилие морской рыбы и морепродуктов.
А природные достопримечательности не оставят равнодушным вашего внутреннего эстета!
Священная гора Японии Фудзияма (фото: unsplash.com)
Швейцария
Эта страна является одной из самых богатых в мире и одновременно одной из самых безопасных. Поэтому идеально подойдет для поездки наедине. Ландшафт этой страны развит благодаря горам и трем топографическим зонам, на которых и расположена Швейцария.
Наличие развитой инфраструктуры, сети железных дорог и автомобильных дорог в сочетании с живописной природой и выгодным географическим расположением обеспечивает приток в страну значительного количества туристов.
15% государственного дохода формируется методом развития туризма.
Горы в Швейцарии (фото: mind.ua)
Словения
Словения довольно тихая и спокойная страна. Так что если, например, вы ищете отдых на лоне природы, этот выбор станет для вас идеальным.
Кроме того, в Словении хорошо развита сеть горнолыжных курортов и пляжей. Это означает, что в зависимости от вашего любимого вида отдыха вы сможете найти что-то свое.
Природа и жизнь в Словении (фото: euroways.com.ua)
Хорватия
Адриатическое побережье Хорватии и многочисленные острова - популярное направление международного туризма. Кроме того, большое значение для туристической отрасли в Хорватии приобретает яхтинг.
В стране организована и культивируется инфраструктура яхтенного чартера, построены сотни причалов. На государственном уровне практикуется квалифицированное обучение яхтсменов с приемом государственного экзамена и выдачей им международных квалификационных документов.
В Хорватии развит отдых на море (фото: unsplash.com)
Исландия
Несмотря на достаточно холодный для европейцев климат, туристы все равно охотно едут в Исландию, чтобы насладиться пейзажами побережий, фьордов и вулканов.
Также в Исландии много гейзеров, в частности Гейсир, от названия которого в украинском и многих других языках появилось само слово "гейзер". Также известен Строккур, который выталкивает воду каждые 5-10 минут.
Туристам Исландии следует подготовиться к непростым природным условиям (фото: unsplash.com)
Южная Корея
Несмотря на безумный уровень урбанизации и быстрое развитие городов, Южная Корея все равно остается страной с довольно гористым рельефом. Поэтому, если вас не интересует индустриализация страны, вы можете наслаждаться морскими и горными видами.
На востоке омывается Восточным морем, на западе - Желтым, на юге - Восточнокитайским морем. Корея - гористая страна. Плоские и холмистые равнины занимают около 25% территории страны. Основные горные хребты Нанним, Пуджоллен, Мачхоллен и Хамген расположены на севере страны.
Южная Корея славится развитыми городами (фото: unsplash.com)
Дания
У Дании есть величественное старинное архитектурное наследие, в частности дворцов и замков. К перечню тех, которые обязательно нужно посетить, относятся:
- дворец Амалиенборг
- дворец Оденсе
- дворец Фредериксборг
- дворец Христианборг
- замок Розенборг
- замок Эгесков
- королевская библиотека Дании
- крепость Аггерсборг
Королевская библиотека Дании (фото: Википедия)
Финляндия
Туризм становится одной из важнейших отраслей экономики Финляндии. В стране, в основном в Лапландии, развит зимний туризм - спуски для любителей горнолыжного спорта и сноуборда, походы на снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках.
Один из крупнейших лыжных курортов страны - гора Рука у Куусамо, где проводятся международные соревнования по прыжкам с трамплина, лыжной гонке, лыжному двоеборью.
В городе Кеми каждую зиму строят огромный ледяной отель "Снежный замок".
Лапландия с высоты (фото: investory.news)
Австрия
Благодаря Альпам с заснеженными склонами, развитой инфраструктуре и географическому положению на перекрестке магистралей, страна привлекает множество транзитных туристов, основная часть которых направляется на средиземноморское побережье.
Горнолыжные курорты - одна из самых прибыльных отраслей в экономике. Большинство путешественников едут с Германии, Нидерландов и Великобритании.
Маленький поселок в Австрии (фото: unsplash.com)
Нидерланды
С Нидерландами обычно ассоциируются ветряные мельницы, тюльпаны, деревянные ботинки кломпы, изысканная фарфоровая посуда и легализованный каннабис. Именно эти факторы и привлекают туристов.
Традиционная нидерландская кухня изобилует рыбными блюдами, включая свежую сельдь, обработанную и очищенную особым способом. В Нидерландах популярны супы, без них редко обходится какой-нибудь ужин в будни или обед по выходным.
Национальный напиток нидерландцев - можжевеловая водка, которую принято пить стоя.
Амстердам - это город велосипедов (фото: unsplash.com)
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