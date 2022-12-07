Самая богатая певица Украины надела военную форму и эмоционально обратилась к россиянам (видео)

Самая богатая украинская певица, жена мультимиллионера Мохаммада Захура KAMALIYA показала новое видео "Кордони".
В нем артистка в военной форме эмоционально обратилась к русским врагам.
Что говорит о песне сама певица и почему она так активно поддерживает ВСУ - читайте в нашем материале дальше.
В "Кордонах" 45-летняя звезда эмоционально обращается к российским оккупантам:
У нас свої шляхи і закони!
На своїй землі ми не знаємо втоми!
Залиш наші кордони і повертайся додому!
В видео, к слову, можно также увидеть и героиню популярного мема - бестолковую россиянку, которая "вообще не хочет уезжать из Крыма".
Образ певицы в военной форме в клипе как напоминание о том, что нашу Родину защищают не только мужчины, но и смелые женщины-защитницы.
"Кордони" - трек, вдохновляющий наших воинов гнать *рков с украинской земли. "Кордони" - песня-месседж для чм*биков. Мы боремся за нашу землю, за наш язык, наши города и села, за будущее наших детей! Мы защищаем свое и мы - непобедимы!" - комментирует артистка.
В одном из последних интервью призналась, что серьезно задумывалась о том, чтобы вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.
"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что, то, что я делаю для Украины, тем я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - поделилась мама двоих детей.
Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину KAMALIYA и ее муж активно оказывают гуманитарную помощь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии семьям.
Камалия с мужем и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Ранее Камалия предупреждала украинцев о мошеннической схеме, где якобы раздают деньги.
Смотрите также трогательное видео встречи Камалии и ее матери в Украине.