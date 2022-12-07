Самая богатая певица Украины надела военную форму и эмоционально обратилась к россиянам (видео)

Немного о новой песне Камалии

В "Кордонах" 45-летняя звезда эмоционально обращается к российским оккупантам:

У нас свої шляхи і закони!

На своїй землі ми не знаємо втоми!

Залиш наші кордони і повертайся додому!

В видео, к слову, можно также увидеть и героиню популярного мема - бестолковую россиянку, которая "вообще не хочет уезжать из Крыма".

Образ певицы в военной форме в клипе как напоминание о том, что нашу Родину защищают не только мужчины, но и смелые женщины-защитницы.

"Кордони" - трек, вдохновляющий наших воинов гнать *рков с украинской земли. "Кордони" - песня-месседж для чм*биков. Мы боремся за нашу землю, за наш язык, наши города и села, за будущее наших детей! Мы защищаем свое и мы - непобедимы!" - комментирует артистка.

KAMALIYA думает вступить в ВСУ

В одном из последних интервью призналась, что серьезно задумывалась о том, чтобы вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что, то, что я делаю для Украины, тем я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - поделилась мама двоих детей.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину KAMALIYA и ее муж активно оказывают гуманитарную помощь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии семьям.

Камалия с мужем и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)