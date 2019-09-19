Навскидку, тисяч сто: депутати назвали суми, які витрачають щомісяця

Народні депутати України відповіли на запитання журналістки про те, скільки вони витрачають щомісячно на свою сім'ю і необхідні покупки. Про це йдеться в сюжеті Даші Щасливої на телеканалі "Прямий".

З'ясувалося, що Давид Арахамія, народний депутат і голова фракції "Слуга народу", щомісяця витрачає на потреби своєї сім'ї не менше 100 тисяч гривень. Як пояснив народний обранець, у нього велика сім'я – п'ятеро дітей і тому така велика сума.

"Я завжди хотів порахувати, скільки саме, але якось не виходить. У мене п'ятеро дітей. Точніше, зараз четверо і скоро буде ще двійня. Дружина – підприємець, трохи сама заробляє. Я вже не можу заробляти, на жаль, але заробляв нормально. Витрачаю, навскидочку, десь 100 тисяч гривень. Максимум десь під 200 тисяч гривень", - заявив Арахамія.

А от запити Василя Німченка від "Опозиційної платформи – за життя" трохи скромніше. Він зізнався, що в місяць на потреби своєї сім'ї витрачає близько 30 тисяч гривень.

"Десь тисяч 30, напевно, але я не рахую. У мене міністр фінансів – дружина, причому вона не підлягає люстрації. Буває і 60 тисяч гривень, якщо відпочивати їдемо", - розповів Німченко.

Юрій Павленко, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", розповів, що його сімейні витрати щомісяця складають від 50 до 70 тисяч гривень. Однак розповісти, звідки він бере такі доходи, народний обранець не зміг.

"Приблизно від 50 до 70 тисяч гривень в місяць. Бувають такі моменти в житті, що й більше ста тисяч. Заробляю я, дружина і є ще деякі заощадження. Дружина зараз – аспірантка і пише кандидатську дисертацію. У неї є невеликий дохід, у неї є спеціальна дуже важлива місія, яку вона зараз виконує, і я не можу про це говорити", - ухильно відповів Павленко.

Олег Макаров від партії "Голос" також чесно зізнався, що його місячний бюджет – понад 100 тисяч гривень і він розповів, що витрачає цю суму на те ж саме, що і всі українці.

"На те, що і всі українці: на їжу, на житло, на комунальні послуги, на одяг. Якщо виходить, то на відпочинок, на здоров'я. Я вам минулого разу говорив про свою заробітну плату. Вона – 200 тисяч гривень +. Тобто більше половини зарплати я витрачаю і щось заощаджую", - розповів Макаров.

Народні депутати розповіли, скільки щомісяця витрачають (Відео: YouTube/Прямий)