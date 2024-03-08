Даже суд не в силах что-либо исправить. Адвокат рассказал о хитрой схеме ТЦК, на которую ловят мужчин

Имеет ли право ТЦК задерживать мужчин

Юрист рассказал о случае, когда работники ТЦК без предварительного вручения повестки совершили незаконное задержание мужчины, которого доставили в военкомат. Инцидент произошел 15 января на блокпосте в Яремче.

"Жена пыталась в суде обжаловать задержание мужчины на блокпосте и его доставку в ТЦК. А что решил суд? Что мужчина добровольно прошел ВВК и добровольно в тот же день поехал в армию. В то же время суд признал, что сотрудники ТЦК не являются уполномоченными лицами, имеющими право задерживать граждан", - говорит юрист.

Жена задержанного подала жалобу на незаконное задержание мужа в порядке ст. 206 УПК Украины - общие обязанности судьи по защите прав человека в Надворнянский райсуд.

Как видит данный инцидент ТЦК

"На блокпосте полицейские и ТЦК выявили мужчину, который, по их мнению, уклонялся от мобилизации. Документы отсутствовали, однако им удалось получить доступ к мобильному телефону и установить личность через приложение "Дія", - рассказывает Симутин.

С помощью базы "Оберіг" обнаружили, что тот подлежит призыву и предложили поехать в ТЦК для уточнения данных и проведения разъяснительной работы.

Мужчина добровольно согласился поехать в ТЦК, прошел ВВК и написал заявление о выдаче военного билета.

"В тот же день, 15 января, согласно приказу начальника ТЦК, его отправили в распоряжение воинской части, никакого незаконного задержания не было", - добавляет адвокат.

Какая позиция суда

Согласно документам, предоставленным ТЦК, гражданин добровольно прошел ВВК, получил военный билет и выбыл в распоряжение воинской части: нарушений не установлено.

"Судья также обратила внимание на то, что согласно уголовному процессуальному законодательству сотрудники ТЦК не являются уполномоченными лицами, имеющими право задерживать граждан", - подчеркнул Симутин.

Следовательно, мужчина не был задержан лицом в понимании уголовного процессуального законодательства, поэтому полномочия следователя судьи на указанные правоотношения не распространяются. Судья предложила обращаться с иском в окружной административный суд.

"Если к вам применяют физическое задержание - то фиксируйте незаконные действия на видео, сообщайте 102, требуйте встречи с адвокатом и ничего не подписывайте. Это гораздо более эффективный способ, чем вышеописанный", - говорит адвокат.