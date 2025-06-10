Даже кусочек может навредить: эти ягоды и фрукты опасны для собак и кошек

Некоторые фрукты и ягоды, которые кажутся вам абсолютно безопасными, могут нанести вред вашим питомцам. Особенно это касается винограда, цитрусовых, авокадо и вишни.

Какие продукты можно давать котам и собакам, а какие - ни в коем случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли давать животным фрукты

Многие владельцы животных убеждены, что фрукты и ягоды полезны не только для людей, но и для собак и кошек.

Отчасти это правда: некоторые из них действительно могут быть источником витаминов и клетчатки, если правильно вводить их в рацион.

В то же время существует немало продуктов, которые потенциально токсичны для животных и способны вызвать расстройства, отравления или даже повреждения внутренних органов.

Что важно знать:

Фрукты и ягоды не являются основной пищей для хищников.

Даже безопасные продукты нужно давать дозировано.

Некоторые компоненты, которые не вредят человеку, могут быть ядовитыми для кошек и собак.

Ягоды и фрукты, которые можно давать собакам:

Собаки, в отличие от кошек, являются всеядными, поэтому их организм лучше приспособлен к перевариванию растительной пищи. Однако, все равно нужно быть осторожными.

Безопасные ягоды для собак:

Черника. Богата антиоксидантами. Давать можно свежую или замороженную, в небольших количествах.

Малина. Содержит антиоксиданты и клетчатку. Давать умеренно, поскольку в больших количествах может вызвать расстройство желудка.

Клубника. Источник витамина С и клетчатки. Нарежьте небольшими кусочками.

Ежевика. Содержит антиоксиданты. Давать в небольших количествах.

Клюква. Некоторые исследования показывают, что она может быть полезна для мочевыделительной системы. Давать свежую или сушеную без сахара.

Безопасные фрукты для собак:

Яблоки. Отличный источник витаминов А и С, а также клетчатки. Обязательно удалите сердцевину и семена, поскольку они содержат цианид. Нарезайте кусочками.

Бананы. Богаты калием, витаминами и клетчаткой. Давать в умеренных количествах, поскольку они достаточно калорийны.

Арбуз. Освежающий и богатый на воду. Удалите все семена и кожуру, которые могут вызвать проблемы с пищеварением.

Дыня (мускусная, канталупа). Также хорошо увлажняет. Очистите от семян и кожуры.

Персики и нектарины. Можно давать мякоть, но категорически запрещено косточки, которые содержат цианид.

Груши. Хороший источник клетчатки и витаминов. Удалите семена.

Ананас. Содержит витамины, минералы и бромелайн. Давать в небольших количествах, свежий, без кожуры и сердцевины.

Фрукты и ягоды, которые категорически запрещены собакам:

Виноград и изюм. ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ! Могут вызвать острую почечную недостаточность даже в небольших количествах.

Авокадо. Содержит персин, который может быть токсичным для собак, особенно в больших количествах.

Цитрусовые (лимоны, лаймы, грейпфруты). Кислота может вызвать расстройство желудка.

Вишни, абрикосы, сливы. Сама мякоть не токсична, но косточки содержат цианид и могут быть опасными.

Ягоды и фрукты, которые можно давать котам:

Коты являются облигатными хищниками, что означает, что их рацион должен состоять преимущественно из мяса.

Фрукты и ягоды не являются необходимыми для их питания, но могут быть безопасным лакомством в очень небольших количествах. Многие кошки даже не проявляют к ним интереса.

Безопасные ягоды для кошек (в очень небольших количествах):

Черника. Можно давать несколько ягодок.

Малина. Очень редко, буквально 1-2 ягодки.

Клубника. Маленький кусочек без зеленой части.

Клюква. Некоторые коты могут ее есть.

Безопасные фрукты для кошек (в очень небольших количествах):

Яблоки. Без кожуры, сердцевины и семян. Маленький кусочек.

Бананы. Крошечный кусочек, поскольку они очень калорийны.

Арбуз. Без косточек и кожуры. Маленький кубик.

Дыня. Без косточек и кожуры. Маленький кубик.

Фрукты и ягоды, которые категорически запрещены котам:

Виноград и изюм. ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ! Как и для собак, могут вызвать почечную недостаточность.

Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты). Могут вызвать расстройство желудка и содержат вещества, которые являются токсичными для кошек.

Авокадо. Содержит персин.

Вишни, абрикосы, сливы. Косточки содержат цианид.

Хурма. Может вызвать проблемы с пищеварением и кишечную непроходимость.

Томаты (незрелые и зеленые части). Содержат токсичное вещество соланин. Зрелый помидор в очень малом количестве может быть безопасным, но лучше избегать.

Общие рекомендации: