Врач рассказала, какие болезни можно подцепить на маникюре: что в салонах не обрабатывают никогда

Маникюр - это очень важная процедура, которой пользуются женщины и мужчины. Сейчас множество парикмахерских и салонов предоставляют эту услугу. Но всегда ли это безопасно?

Какие болезни можно подхватить на маникюре рассказала главный врач одной из частных клиник Киева Наталья Сливка на Facebook.

Какие болезни можно подцепить на маникюре

Бактериальные инфекции импетиго - это бактериальная инфекция поверхностных слоев кожи, вызываемая стафилококками, стрептококками или их сочетанием.

Симптомы – гнойные высыпания на коже в виде пузырьков. Заражение происходит потому, что инструменты многократно используются без должной дезинфекции. К примеру, если многоразовые пилочки для ногтей обрабатываются чаще, подушечки под руки в некоторых салонах не обрабатываются вообще никогда.

Грибок - еще один неприятный бонус к маникюру, который можно получить в салоне с плохой обработкой инструментов. Грибком легко можно заразиться при использовании нестерильного инструмента, которым обрабатываются кутикулы.

Вирус гепатита B - достаточно устойчивый в окружающей среде, поэтому даже неглубокий порез во время маникюра может вызвать заражение, если вирус "находился" на инструменте. Заражение во время сеанса маникюра и педикюра возможно при условии, когда в салоне красоты не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и инструменты не обрабатываются должным образом.

Что нужно знать о маникюре

Маникюр и педикюр относятся к рутинным бьюти-процедурам. И клиент часто не задумывается о своей безопасности.

"Почему-то мы всегда серьезно относимся к инъекционным процедурам, а к безопасности во время маникюра и педикюра есть гораздо более ослабленные требования, и я рекомендую менять это отношение прямо сейчас", - рассказала врач.

Поинтересуйтесь у мастера как проводится дезинфекция инструментария, есть ли в салоне/кабинете автоклав, работает ли он в перчатках, обрабатывает ли ваши руки антисептиком в начале маникюра.