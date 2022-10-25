Даже одна рюмка в день: исследователи выяснили влияние выпивки на фертильность у мужчин

В исследовании, проведенном в китайской больнице Тунцзи в Шанхае, приняли участие 27 тысяч взрослых, которые прошли курс лечения бесплодия.

Ученые обнаружили, что число живорождений снизилось на 9% у мужчин, которые выпивали 7 алкогольных напитков (84 грамм в неделю), по сравнению с людьми, которые не пили.

Это означает, что употребление всего одной рюмки алкоголя в день может снизить успешность фертильности при лечении на целую десятую часть.

Также в материале говорится, что алкоголь может привести к неправильной имплантации в матке, увеличивая вероятность преждевременной потери беременности.

Согласно новому исследованию, алкоголь для женщин, которые проходят лечение от бесплодия, тоже уменьшает их шансы на позитивный эффект. Так, у женщин, которые выпивали 84 г алкоголя, шансы забеременеть снизились на 7%.

"Пары должны знать, что некоторые изменяемые факторы образа жизни, такие как привычки употребления алкоголя, могут повлиять на результаты лечения бесплодия", - обратил внимание автор исследования доктор Юфэн Ли.

При этом ученый добавил, что влияние алкоголя на репродуктивную систему требует дополнительных исследований.

"В процессе метаболизма алкоголя могут образовываться активные формы кислорода (АФК). Чрезмерное производство АФК увеличивает окислительный стресс, который считается причиной эндометриоза, синдрома поликистозных яичников, необъяснимого бесплодия, самопроизвольных абортов и невынашивания беременности", - рассказал доктор.

По его словам, "модифицируемые факторы образа жизни" - курение и привычное употребление алкоголя - могут способствовать производству и воздействию АФК.

"Это может частично объяснить, почему употребление алкоголя связано с ухудшением результатов ЭКО", - добавил доктор Ли.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно это происходит, руководитель исследовательской группы подчеркивает, что токсичность алкоголя для тех, кто проходит лечение от бесплодия, "точно установлена".

"Самый безопасный уровень употребления алкоголя при лечении бесплодия - нулевой", - резюмирует он.