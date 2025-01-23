Зачем замораживать зубную пасту: секретный лайфхак от японских домохозяек

Зубная паста не только предназначена для ухода за полостью рта. Если правильно хранить ее, она может стать универсальным чистящим средством.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как замороженная паста может облегчить вам жизнь.

Как замораживание зубной пасты может помочь в быту

Не всегда нужны сложные лайфхаки, когда есть простые и эффективные способы поддержания порядка на кухне. Один из таких методов - это замораживание зубной пасты. После замораживания вы можете использовать ее для очистки различных кухонных приборов.

Японские домохозяйки давно применяют этот метод, и почему бы не воспользоваться их опытом? Он не только эффективен, но и доступен для каждого. Это еще и удобный способ сэкономить место в холодильнике, ведь паста замороженная в маленьких кубиках занимает минимум пространства.

Устранение запахов на кухонных досках

После нарезки таких ароматных продуктов, как лук или рыба, деревянная раскладная доска часто сохраняет неприятный запах. И даже после обычной обработки средствами для мытья посуды он не всегда исчезает.

Вот здесь и пригодится зубная паста. Она не только избавит доску от неприятных запахов, но и не имеет значения, какой марки она - любая паста подойдет для этого лайфхака. Кроме того, паста дополнительно подсушивает поверхность, что помогает избежать накопления влаги, которая может стать источником бактерий.

Зубную пасту очень просто заморозить в силиконовых формах (фото: скриншот youtube.com/@PrisTvv)

Как правильно использовать замороженную пасту

Для этого лайфхака вам понадобятся зубная паста, форма для льда и место в морозильнике. Выдавите пасту в формочки для льда и отправьте их замораживаться. После нескольких часов достаньте кубик пасты и протрите им деревянную поверхность доски. Когда паста растает, оставьте доску на несколько минут, а затем смойте водой.

Благодаря этому простому методу ваша доска станет не только чистой, но и избавится от бактерий и запахов. Если паста будет заморожена в формочках небольшого размера, ее можно использовать для различных поверхностей без лишних затрат.

Другие способы использования замороженной зубной пасты

Этот лайфхак подойдет не только для деревянных поверхностей, но и для пластиковых приборов на кухне.

Кроме того, замороженная паста может помочь очистить ванну от налета или избавить плиту от неприятных пятен. Попробуйте также комбинировать зубную пасту с газированными напитками, чтобы избавиться от известкового налета.

Такой метод станет отличным помощником в домашнем хозяйстве, придавая не только чистоту, но и свежесть. Кроме того, замороженная зубная паста может стать универсальным средством для ухода за труднодоступными местами, такими как швы на плитке или внутренние части посудомоечной машины.