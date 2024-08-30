Зачем на огороде картофельные очистки: волшебное удобрение из кухонных отходов

Использование картофельной кожуры в качестве удобрений для огорода

Картофельная кожура – это самая ценная часть картофеля, содержащая много питательных веществ, значительно больше, чем сама середина картофеля.

Чтобы не выбрасывать эту ценную часть, ее можно использовать в качестве подкормки для других растений. Она содержит калий, фосфор, магний, фтор и другие микроэлементы, необходимые для успешного роста культур на огороде.

Картофельная кожура является доступным и естественным источником питания для растений, которое можно легко собрать в домашних условиях. Кроме этого, она может служить отличным средством для борьбы с насекомыми-вредителями, что делает ее незаменимым компонентом в органическом земледелии.

Преимущества и недостатки картофельных очисток как удобрения

Применение картофельных очисток как удобрения имеет свои преимущества, делающие ее привлекательным вариантом для садоводов.

Прежде всего, она доступна: картофель есть в каждом доме, и за зиму можно накопить достаточное количество шкурок для подкормки на целый сезон. Кроме того, кожура богата макро- и микроэлементами, что позволяет ей конкурировать с некоторыми минеральными удобрениями.

Она также является натуральным продуктом, исключающим риск накопления химикатов в культурах. Важно также отметить, что картофельная шкурка не способствует росту сорняков, в отличие от навоза или компоста.

Однако у этого метода есть и недостатки: разбросанная по огороду шкурка может привлекать грызунов, и для достижения желаемого результата нужно использовать ее регулярно.

Кроме того, трудно контролировать концентрацию полезных веществ, что может привести к недостаточной подкормке.

Отвар картофельніх очисток очень полезен для многих растений (фото: Pixabay.com)

Правильное хранение картофельной шкурки

Чтобы сохранить картофельную кожуру до весны, ее можно либо сушить, либо замораживать.

Сушка является одним из самых удобных способов подготовки кожуры к использованию в качестве удобрений. Для этого удобнее всего использовать духовку или горячую батарею. В духовке процесс займет 3-4 часа при температуре не выше 100 °C, после чего кожуру можно измельчить и досушить еще раз.

Такой продукт можно хранить в холщовом мешочке, что удобно для дальнейшего использования. В теплое время года кожуру можно разложить на газету или ткань и оставить в теплом, хорошо проветриваемом месте на 7-10 дней, в зависимости от толщины кожуры.

Замораживание также является эффективным способом хранения, но из-за ограниченной вместимости морозильной камеры лучше использовать балкон или другое прохладное место.

Методы использования картофельной кожуры в качестве удобрений

Существует несколько способов использования картофельной шкурки для подкормки растений.

Самый простой метод - это разложить ее по земельному участку и перекопать вместе с почвой, что позволит бактериям переработать кожуру и обогащать землю полезными веществами. Это можно делать как весной, так и осенью.

Еще одним методом является приготовление отвара: для этого подготовленную кожуру заливают кипятком и настаивают несколько дней, после чего поливают растения под корень.

Питательную смесь можно приготовить, залив горячей водой ранее собранную кожуру и выдержав ее несколько дней, после чего полученную кашицу используют для повышения плодородия почвы.

Сушеную шкурку можно также измельчить до состояния порошка и посыпать землю вокруг посадок.

Капуста получает комплексное влияние от картофельных очисток (фото: Pixabay.com)

Список растений, получающих пользу от картофельных очисток

Картофельная кожура подходит для подкормки многих растений, но некоторые культуры особенно хорошо реагируют на такое органическое удобрение. Например:

Огурцы - они получают большое количество необходимых питательных веществ.

- они получают большое количество необходимых питательных веществ. Тыквы - кожура картофеля помогает им лучше развиваться.

- кожура картофеля помогает им лучше развиваться. Кабачки - они особенно чувствительны к натуральной подкормке.

- они особенно чувствительны к натуральной подкормке. Дыни - стимулируется их рост и повышается урожайность.

- стимулируется их рост и повышается урожайность. Капуста - получает комплексное влияние от картофельных шкурок.

Эти растения можно подкармливать картофельной шкуркой, добавляя ее в ямки при посадке или поливая настоем каждые 2 недели.

Важно также учитывать, что картофельная кожура не подходит для подкормки пасленовых культур, таких как томаты, перец и баклажаны, из-за общих болезней с картофелем.

Картофельная кожура для борьбы с вредителями

Картофельная кожура также может быть полезна для борьбы с вредителями, такими как колорадские жуки, улитки и проволочники.

Для этого кожуру разлагают на земельном участке вечером, а утром собирают вместе с вредителями и уничтожают. Если кожуру предварительно обработать химикатами, то вредители погибнут сами.