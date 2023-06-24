Обучение, оздоровление и соцвыплаты: на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий

Государство разработало для детей военнослужащих целый ряд льгот в разных сферах. В частности, они имеют право на специальные условия при получении высшего образования и на бесплатное оздоровительные.
О том, на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий, рассказываем в материале Styler.
Право на получение льготы есть у детей УБД, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Льготы действуют до завершения обучения в вузе или до достижения 23-летнего. Если студента отчислят, льготы перестанут действовать. Обучаться за государственный счет можно только один раз.
На какую помощь могут рассчитывать дети военных:
Для получения целевой поддержки нужно подать на имя руководителя соответствующего профессионально-технического или высшего учебного заведения заявление с указанием конкретных видов государственной целевой поддержки, на которые претендует ребенок.
Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий. Путевки на оздоровление можно получить не больше одного раза в год за счет госбюджета.
Эти дети имеют также право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
Также дети УБД, являющиеся студентами, могут претендовать на социальную стипендию. Ее назначают студентам, не имеющим академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и отнесенным к рейтингу успеваемости от первого семестрового контроля.
Для студентов учебных заведений, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести) размер социальной стипендии составляет 4026 грн.
Для других студентов учреждений профессионального образования размер социальной стипендии составляет - 890 грн. Для студентов заведений высшего образования - 1180 грн.
Читайте также о том, какие льготы могут получить участники боевых действий.
Раньше мы писали о том, кто может лишиться льгот на коммуналку.