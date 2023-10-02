Ученые проверили, действительно ли имбирь улучшает здоровье: результаты исследования удивили всех

Что именно исследовали ученые

В новом исследовании изучали влияние экстрактов имбиря на белые кровяные тельца, в частности при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка и антифосфолипидный синдром (АФС). При этих недугах иммунная система ошибочно атакует собственные клетки.

Один из видов белых кровяных телец, так называемый нейтрофил, становится чрезмерно активным. Эти клетки создают "паутину", вызывающую воспаление и другие осложнения.

Ученые проверили действие экстрактов имбиря на мышах и небольшой группе людей-добровольцев. Полученные результаты приятно удивили исследователей.

Что показало исследование

Ученые пришли к выводу, что экстракты имбиря "умиротворяют" гиперактивные нейтрофилы и не позволяют им распространять свои опасные "паутинки".

Исследование на мышах показало, что употребление имбиря уменьшает проявления волчанки и АФС. Очень важно то, что употребление имбиря лишь за одну неделю существенно снижало активность нейтрофилов. Ученые предполагают, что на людей эта специя будет действовать аналогичным образом.

При этом ученые отмечают, что данное исследование доказывает, что имбирь не является полноценным лекарством, оно лишь показывает пользу корня, как диетической добавки для тех, кто находится в группе риска.

Также ученые обнаружили, что эти результаты исследования могут быть полезны при изучении восстановления людей после Covid-19. Поскольку те "паутинки", которые образуют нейтрофилы, связаны с осложнениями при коронавирусе. Поэтому исследование дало понимание, как их контролировать.

Однако, несмотря на это, ученые должны еще подтвердить эти результаты при экспериментах на людях.