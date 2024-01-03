Ученый и чемпион по спортивному бриджу: в Киеве умер правнук Ивана Франко

2 января в возрасте 72 лет в Киеве скончался правнук Ивана Франко Юрий Юрачкивский. Он был ученым, инженером и чемпионом Украины по спортивному бриджу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко в Facebook .

Ученый и обладатель кубка Украины по бриджу

"С грустью извещаем, что вчера ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко - Юрий Юрачкивский. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами. Пусть душа Юрия покоится в мире", - говорится в сообщении.

Юрий Юрачкивский родился в 1951 году, окончил Киевскую СШ №92 им. Ивана Франко с углубленным изучением английского языка. Образование получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко, там же окончил аспирантуру.

Работал инженером в Институте геронтологии, являлся старшим научным работником в Институте кибернетики НАН Украины. В течение 10 лет в начале 2000-х работал ученым в США.

Юрий Юрачкивский тяжело болел в течение последних двух лет (фото: Facebook.com/dimfranka)

Юрий был одним из первых популяризаторов спортивного бриджа в Украине. Стал чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу, капитаном национальной сборной и был многолетним руководителем Киевской федерации спортивного бриджа и вице-президентом украинской федерации. В 2003 году занял второе место на чемпионате Нью-Йорка по бриджу.

Точную причину смерти Юрия не сообщают, известно, что последние два года он тяжело болел.

Отметим, что единственный сын Юрия - Данило сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных Сил.

Юрий Юрачкивский с женой и сыном, 1990 год (фото: zbruc.eu)