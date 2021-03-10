Натягують на вікна чорну плівку: в Чернівцях потайки влаштовують весілля та вечірки

Так, в Держпродспоживслужбі кажуть, що масове порушення заборон було 8 березня. Майже всі кафе і ресторани міста працювали попри заборону.

Ресторатори зачиняють двері зсередини на ключ, а деякі навіть заклеюють вікна чорною плівкою.

Покарання за порушення карантину - всього 425 гривень. Це занадто мало, твердять в Держпродспоживслужбі, щоб вплинути на підприємців.

"Гучні весілля, гучні вечірки, корпоративи понад сто людей на один заклад. При спробах донести, що це небезпечно, що після таких весіль хворіють від 5 до 10 відвідувачів... їм все одно", - кажуть у відомстві.

У Чернівцях ігнорують правила червоної зони карантину (відео: ТСН)

Нагадаємо, що в "червоній зоні" на 10 березня знаходяться Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ще близько десяти областей можуть потрапити в зону посиленого карантину.