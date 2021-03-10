Натягивают на окна черную пленку: в Черновцах тайком устраивают свадьбы и вечеринки

Так, в Госпродпотребслужбе говорят, что массовое нарушение запретов было 8 марта. Почти все кафе и рестораны города работали несмотря на запрет.

Рестораторы закрывают двери изнутри на ключ, а некоторые даже заклеивают окна черной пленкой.

Наказание за нарушение карантина - всего 425 гривен. Это слишком мало, твердят в Госпродпотребслужбе, чтобы повлиять на предпринимателей.

"Громкие свадьбы, громкие вечеринки, корпоративы больше ста людей на одно заведение. При попытках донести, что это опасно, что после таких свадеб болеют от 5 до 10 посетителей... им все равно", - говорят в ведомстве.

В Черновцах игнорируют правила красной зоны карантина (видео: ТСН)

Напомним, что в "красной зоне" на 10 марта находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, еще около десяти областей могут попасть в зону ужесточенного карантина.