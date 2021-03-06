Натуральний - не значить корисний: що приховують етикетки на продуктах

Продукти з цільного зерна

Зерно (пшениця, ячмінь і овес) складається з трьох частин –зародок, внутрішня частина та оболонка. Виробники видаляють деякі з цих частин під час обробки, хоча найбільш корисними є всі три складові зерна.

Що це значить? Таке маркування на продуктах далеко не завжди означає, що продукти містять тільки цільне зерно. Найчастіше це означає, що в даній порції продукту міститься не менше 8 грамів цільного зерна. Щоб купити повністю натуральний продукт – шукайте маркування "100% цільнозерновий".

Зроблено з цих фруктів

Фрукти є справжнім джерелом вітамінів, клітковини та інших поживних речовин.

Що це значить? Ця відмітка ставиться навіть на ті продукти, які містять навіть невелику кількість натуральних фруктів або соку. Фрукти в інгредієнтах можуть не збігатися зі смаком. Наприклад, продукт зі смаком малини може бути з полуницею, а от самої малини там немає зовсім.

Органічний

Один з найпопулярніших видів продукту і таке маркування повинно повідомляти споживача про те, що там немає штучних консервантів, ароматизаторів та барвників. А всі складові – органічного походження.

Що це значить? насправді такий продукт може містити до 70% органічних інгредієнтів. До того ж варто пам'ятати про те, що "органічний" – не значить дієтичний.

Містить Х калорій

Зазвичай таке маркування повідомляє про кількість калорій на 100 грамів продукту. І кількість калорій, навіть якщо в маркуванні стоїть "0" – вказано вірно.

Що це значить? Невелика коробка, пляшка або пакет можуть містити більше однієї порції (100 г). Тому, якщо ви з'їсте всю упаковку продукту, то там може виявитися і 200, і 300 калорій.

Без холестерину

В такому маркуванню вказується, що продукт не містить "шкідливий" холестерин, який може осідати на стінках судин і створювати бляшки, які викликають закупорку. Вважається, що продукти з "шкідливим" холестерином дуже небезпечні для серця.

Що це означає? Таке маркування часто ставлять на ті продукти, в яких холестерину не було ніколи. Наприклад, для опису продукту рослинного походження. І зовсім необов'язково, що така відмітка робить продукт корисним для здоров'я.

З додаванням вітамінів

Вітаміни дуже важливі для здоров'я організму, і вони впливають на роботу всіх внутрішніх органів.

Що це значить? Як показують дослідження, вітаміни, які штучно додають в продукти, не працюють. Фахівці рекомендують повноцінно харчуватися, оскільки лише здоровий раціон може забезпечити необхідною кількістю мінералів і вітамінів.