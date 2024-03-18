Натуральный или сухой: ветеринар рассказала, какой корм лучше для кошек

Натуральный или сухой

Приготовление пищи для кошек в домашних условиях имеет определенные преимущества, ведь так вы можете полностью контролировать все ингредиенты.

Если у вашего кота пищевая аллергия или непереносимость, с домашней едой вы достаточно легко избежите триггеров.

Ветеринар Дженнифер Коутс рассказала, что еда для кошек не обязательно полезнее кормов. Все потому, что существуют органические корма, которые не уступают натуральным.

Они также не содержат искусственных красителей, отдушек и консервантов и изготовлены из натуральных ингредиентов.

Премиальные ветеринарные корма производятся по самым строгим стандартам контроля качества во избежание перекрестного загрязнения, которое может привести к обострению симптомов.

Сбалансированное питание

Если вы кормите кота натуральной пищей, то следует постоянно думать о сбалансированном питании. Избыток или недостаток питательных веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Многие рецепты домашних кормов для кошек содержат мало или много одного, или нескольких важных питательных веществ.

Необходимо использовать рецепты, одобренные ветеринаром. Именно эти специалисты могут разработать рецепты, учитывающие возраст, вес и любые проблемы со здоровьем вашего любимца.

Одно из главных преимуществ сухого корма - простота хранения и использования. Он легко может пролежать в миске целый день и не испортиться. Итак, ваш кот может часто есть небольшими порциями, что идеально соответствует нормам здорового питания.

Правильно разработанный сухой корм помогает поддерживать здоровье зубов кота благодаря умеренной абразивности поверхности крокет, что способствует контролю образования зубного камня.

Размер и форма подушечек корма может отличаться и зависеть от того, для какой породы кошек предназначен корм. Не забывайте, что кот должен иметь доступ к свежей питьевой воде на постоянной основе.

Часто практикуется смешанное питание, когда основой рациона выступает, например, сухой корм для кошек, и параллельно дается еще и влажное как лакомство или дополнение к питанию. В таком случае лучше купить корм для кошек из одной линейки.