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Нацвідбір на Євробачення 2022: стартував продаж квитків на конкурс

Автор: Анна Шиканова

Фінал національного відбору на Євробачення 2022 запланований на суботу, 12 лютого. Заходи відбудеться в Центрі культури та мистецтва Національного авіаційного університету в Києві, о 19:00.

Як повідомляє Суспільне, стартував продаж квитків на конкурс для тих, хто хоче наживо побачити виступи вісімки фіналістів.

У 2022 році керівники конкурсу змінили правила проведення національного відбору і замість двох півфіналів буде всього лише один фінал. За результатами конкурсу, до фіналу потрапили 8 виконавців з 27.

  • Alina Pash
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Barleben
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy

Ведучими Національного відбору стануть Маша Єфросиніна - на головній сцені, і Тимур Мірошниченко – за лаштунками.

Скільки коштують квитки

Стартова вартість квитків на фінал національного відбору – від 400 гривень.

Найдорожчі квитки пропонуються в партері - вони коштують 1000 гривень.

Квитки можна купити тут.

Варто відзначити, що придбати квитки можна буде також за "ковідну тисячу".

Захід пройде в суботу, 12 лютого о 19:00 – в Центрі культури та мистецтв Національного авіаційного університету в Києві, на проспекті Космонавта Комарова, 1.

Також можна буде подивитися фінал Нацвідбору на всіх платформах Суспільне і на телеканалі UA: Перший.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто вийшов у фінал Нацвідбору на Євробачення і що про них відомо.

А також ми писали про те, що один з фіналістів Нацвідбору вилетів зі списку.

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