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Нацгвардія почала патрулювати вулиці міст на нових спецавто: яскраві фото і відео

Автор: Володимир Костирін

Нацгвардія України приступила до патрулювання вулиць великих міст на нових спеціальних автомобілях, призначених для виконання завдань зо охорони громадського порядку.

Мікроавтобуси, виготовлені на базі шасі "Ford Transit", отримали правоохоронці в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі. Про це передали в прес-службі НГУ.

Такі спецавтомобілі призначені для перевезення особового складу військових нарядів гвардійців, які здійснюють охорону громадського порядку в містах.

Як зауважили в НГУ, завдяки оснащенню та порівняно невеликими габаритами, автомобіль досить маневровий в умовах міста з великим трафіком і дозволяє гвардійцям "швидко реагувати на різні виклики та зміни в оперативній обстановці".

Також повідомляється, що авто відповідають вимогам сьогодення та обладнані за останнім словом техніки. Мікроавтобуси оснащені бортовими комп’ютерами, цифровим зв’язком, відеореєстраторами, світло-акустичними панелями, сигнально-гучномовними пристроями, захисними решітками лобового скла, вікон, фар, задніх ліхтарів, а також посиленими бамперами.

Нацгвардійці отримали нові спецавто для патрулювання вулиць Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова (фото: ngu.gov.ua)

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Дані авто наприкінці 2020-го були отримані від МВС і на початку 2021 року вже були введені в експлуатацію.

Відео: Нацгвардія почала патрулювання на нових спецавто

Раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала спецавто для таємного "полювання" на порушників ПДР, і в мережі показали фото "фантомів".

Також ми писали про те, що "фантомні патрулі" зможуть моніторити швидкість руху авто в попутному і зустрічному напрямку.

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