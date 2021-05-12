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Нацбанк випустив монету на честь письменника і депутата: як вона виглядає

Автор: Styler

З 12 травня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, громадському діячеві та Політику Василю Стефанику.

Про це передавати у прес-службі Національного банку України.

Як виглядає монета

Монета номіналом 2 гривні традиційно викарбувана з нейзильберу і входить в серію "Видатні особистості України". Її тираж становить 35 тис. штук.

На аверсі монети розміщено малий герб України, портрет Стефаника, ім'я письменника та роки життя (1871-1936), а також логотип банкнотно-монетного двору.

Фото: аверс монети" Василь Стефаник" (bank.gov.ua)

Крім того, на реверсі зображена фігура людини, яка стоїть над прірвою і спостерігає за польотом птахів. Також в нижній частині монети зображений кам'яний хрест, що нагадує про одну з найвідоміших новел письменника.

Фото: реверс монети" Василь Стефаник" (bank.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно НБУ назвав кількість банкнот і монет на кожного українця.

Раніше ми писали, що голова Нацбанку оцінив вплив весняних локдаунів в Україні на економіку.

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