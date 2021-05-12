Нацбанк випустив монету на честь письменника і депутата: як вона виглядає

З 12 травня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, громадському діячеві та Політику Василю Стефанику.
Про це передавати у прес-службі Національного банку України.
Монета номіналом 2 гривні традиційно викарбувана з нейзильберу і входить в серію "Видатні особистості України". Її тираж становить 35 тис. штук.
На аверсі монети розміщено малий герб України, портрет Стефаника, ім'я письменника та роки життя (1871-1936), а також логотип банкнотно-монетного двору.
Фото: аверс монети" Василь Стефаник" (bank.gov.ua)
Крім того, на реверсі зображена фігура людини, яка стоїть над прірвою і спостерігає за польотом птахів. Також в нижній частині монети зображений кам'яний хрест, що нагадує про одну з найвідоміших новел письменника.
Фото: реверс монети" Василь Стефаник" (bank.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно НБУ назвав кількість банкнот і монет на кожного українця.
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