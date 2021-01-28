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"Натівський" калібр: в Україні пройдуть випробування потужних бойових машин САУ "Богдана"

Четвер 28 січня 2021 09:30
"Натівський" калібр: в Україні пройдуть випробування потужних бойових машин САУ "Богдана"
В Україні почнуться випробування бойових самохідних машин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні скоро стартують випробування вітчизняної самохідної артилерійської установки САУ "Богдана".

Як повідомляє Defense Express, Міністерство оборони запропонувало випробувати "Богдану" в найкоротші терміни.

Мова йде про перший етап тестування, так звані попередні випробування, які полягають в оцінці реальних можливостей озброєння та відповідності певним вимогам. Вони є необхідною умовою для проведення уже державних випробувань, після яких можливе прийняття зразка на озброєння і розгортання серійного виробництва.

Розробкою бойової машини займається "Краматорський завод важкого верстатобудування".

Зазначимо, що САУ "Богдана" виконана у "натівському" 155-мм калібрі. За даними розробника, дальність пострілу звичайного снаряда сягає близько 40 км, а дальність застосування активно-реактивного боєприпасу - до 60 км.

Наголошується, що у "Богдані" очікується встановлення повноцінної цифрової системи керування вогнем і автомата заряджання. Водночас колісна САУ виконана на шасі КрАЗ-63221.

&quot;Натівський&quot; калібр: в Україні пройдуть випробування потужних бойових машин САУ &quot;Богдана&quot;&quot;Натівський&quot; калібр: в Україні пройдуть випробування потужних бойових машин САУ &quot;Богдана&quot;В Україні незабаром протестують САУ "Богдана" (фото: defence-ua.com)

Як ми повідомляли раніше, самохідну артилерійську установку "Богдана" можуть поставити на серійне виробництво через 2-3 роки.

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