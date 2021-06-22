Наталія Мосейчук не приховуючи сліз показала особливе фото: "так хотілося кинутися йому на шию!"

До слова, з одним з фото пов'язана зворушлива історія сім'ї телеведучої. У кадрі кадровий військовий Микола Федорович зображений перед відправленням до Афганістану.

Фото: батько Наталії Мосейчук (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

"Це останні хвилини перед від'їздом батька з Бердичева, де ми тоді жили, в Афганістан. З'їхалися родичі. Проводжати. І всі боялися. Раптом бачимося в останній раз? Момент підловив брат десятикласник, сфотографував. Через мить батько вже сідав в УАЗик, і я пам'ятаю, як мама шепотіла "не обертайся, проїдеш - не обертайся! Погана прикмета". А він обернувся. Та ще й через кілька хвилин повернувся, бо забув якісь важливі документи. Тоді він ще нічого не знав... Що підірветься на душманській міні під Джелалабадом. Що лікарі наполягатимуть на ампутації роздробленої ноги. Давали снодійне, а він не приймав, щоб не відрізали, і дико мучився. 4 місяці в госпіталі. Нарешті, весна. День, коли він повинен повернутися! Ми з мамою виходимо з під'їзду, збираємося зустрічати поїзд з Москви. Нас бачить сусід в старій Пузатій Волзі й каже: "Хіба так зустрічають героя?! Поїхали на базар за квітами". Ми купили оберемок довгих чорнильних тюльпанів. Стояти. Поїзд. Виходить ТАТО. Я таке бачила в кіно про війну, коли поверталися фронтовики. Розстебнута шинель. В руці маленький військовий чемоданчик, а в другій - тростина. Незграбний, блідий з розсіяним поглядом. Так хотілося кинутися йому на шию!"- написала Наталя.

Фото: Мосейчук з батьком (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

Мосейчук зізналася, що завжди плаче, коли згадує цей день, і подякувала мамі Ганну Миколаївну, що надихнула і "підтримала своєю впевненістю" батька.

"Тато молодець. Нехай ростуть його огірки та помідори. Нехай він радіє молодій картоплі й порядку в його "городніх військах". Нехай навіть бурчить на нас у справі й без. Дай Боже довше. Любимо тебе шалено, па" - побажала ведуча.

Фото: Мосейчук з батьком і мамою (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)