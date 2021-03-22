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Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: "треба думати про майбутнє"

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 20:01
Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: "треба думати про майбутнє" Наталія Мосейчук (фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)
Автор: Styler

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук показала фото з лікарні Охматдит в Києві. На щастя, зі здоров'ям телеведучої та її рідних все добре. До закладу Мосейчук навідалася з цілком благородною метою - відкрити нову Школу Супергероїв для маленьких пацієнтів.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо, це вже третій навчальний клас Школи Супергероїв в Охматдиті в Києві та восьмий по Україні.

У новому освітньому коворкінгу займатися можуть учні будь-якого віку. При створенні класу команда надихнулась досвідом колег з Естонії, де вчителі у лікарнях викладають у міні-групах по 4 дитини.

Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;

Наталія Мосейчук відвідала Охматдит (фото: прес-служба 1+1)

"Прошу уряд зглянутися і побачити проблему фінансування та необхідність відкриття шкіл при лікарнях. Цим класом ми хочемо надихнути громадських діячів, лікарів, вчителів, державних службовців на те, щоб подібні освітні коворкінги відкривалися по всіх областях країни. Треба думати про дітей та про майбутнє - вони віддячать", - зазначила Мосейчук під час відкриття цієї унікальної школи.

Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: &quot;треба думати про майбутнє&quot;

Наталія Мосейчук показала фото з лікарні (фото: прес-служба 1+1)

Відтепер у новому класі можна організувати три форми занять - індивідуальна, групова і дистанційна, яку форму обрати персонально рекомендує лікар.

Коли дитина заходить до такого класу, вона може переключитися в один момент: налаштуватися на позитивний настрій, на гарне самопочуття, на одужання, відволіктися від медичних процедур.

Нагадаємо, раніше Алла Мазур і Наталія Мосейчук знялися у несподіваних образах. І такими ви їх ще точно не бачили!

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