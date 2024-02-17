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Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако: подробности инцидента

Наталья Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon)
Автор: Иванна Пашкевич

Психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако, где проживает уже длительное время. Подробностями инцидента она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Сначала Холоденко показалась в полицейском участке.

"Пришел этот звездный час. Я в отделении полиции в Монако. Что я могу сказать, из опции: здесь можно попить воды, здесь чистенький туалет и здесь распечатки для тех, кто хочет купить яхту", - рассказала Наталья.

Наталья Холоденко рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)

Позже она объяснила, что ее авто столкнулось на дороге с мотоциклистом.

"У нас случилось ДТП. В нас врезался мотоцикл, разбил мне фары, которые я вчера поменяла по страховке", - отметила психолог. 

Звезда также показала, как выглядит ее машина после аварии. Так, у машины осталась разбитая фара и царапины.

Наталья Холоденко рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)

По словам Холоденко, с ней все хорошо, а вот мотоциклист, вероятно, сломал себе ногу.

"Все хорошо, но было у меня интересное происшествие", - добавила Наталья.

Напомним, недавно Приходько жестко прошлась по Холоденко.

Также мы рассказывали, что Камалия попала в больницу и уже перенесла операцию.

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