В следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей: почему это важно

Первый документ, обозначенный как "Пленки конфиденциальности для изогнутых дисплеев", раскрывает информацию о специальном типе покрытия, ограничивающем угол обзора экрана из-за перенаправления света подсветки.

Этот метод обеспечивает полный обзор изображения только для пользователя смартфона, при этом для сторонних наблюдателей оно будет выглядеть слишком темным или размытым.

Второй патент под названием "Дисплеи с регулируемыми углами обзора" описывает технологию, позволяющую владельцу устройства самостоятельно регулировать угол распространения света.

В одном из вариантов предусмотрены створки, аналогичные жалюзи, направляющие свет прямо. Другая технология предусматривает изменение свойств жидкокристаллического элемента для отключения определенного цвета пикселя.

Журналисты The Wall Street Journal отметили, что интеграция таких технологий в смартфоны может частично решить проблему их кражи. По данным издания, злоумышленники часто пытаются подсмотреть пароль разблокировки экрана для того, чтобы украсть устройство и получить доступ к личной информации и финансам его владельца.