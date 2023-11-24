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В следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей: почему это важно

В следующих моделях iPhone и Mac будет "антишпионское" стекло (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В американское патентное бюро были поданы две интересные заявки от Apple, описывающие технологию маскировки изображения на экранах iPhone и компьютеров Mac. В этом контексте речь идет не только об использовании специального защитного покрытия, но также об ограничении видимости изображения для посторонних лиц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Первый документ, обозначенный как "Пленки конфиденциальности для изогнутых дисплеев", раскрывает информацию о специальном типе покрытия, ограничивающем угол обзора экрана из-за перенаправления света подсветки.

Этот метод обеспечивает полный обзор изображения только для пользователя смартфона, при этом для сторонних наблюдателей оно будет выглядеть слишком темным или размытым.

Второй патент под названием "Дисплеи с регулируемыми углами обзора" описывает технологию, позволяющую владельцу устройства самостоятельно регулировать угол распространения света.

В одном из вариантов предусмотрены створки, аналогичные жалюзи, направляющие свет прямо. Другая технология предусматривает изменение свойств жидкокристаллического элемента для отключения определенного цвета пикселя.

Журналисты The Wall Street Journal отметили, что интеграция таких технологий в смартфоны может частично решить проблему их кражи. По данным издания, злоумышленники часто пытаются подсмотреть пароль разблокировки экрана для того, чтобы украсть устройство и получить доступ к личной информации и финансам его владельца.

Напомним, что эта популярная функция исчезнет в следующих iPhone.

Вы также можете прочесть материал о том, что iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей.

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