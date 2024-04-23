Следующие модели iPhone потеряют привычный элемент управления: о чем речь

Что известно о будущем нововведении

По информации от источников, тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE) заключила эксклюзивный контракт на производство чипов SiP (System-in-Package), которые заменят физические кнопки в следующих моделях iPhone.

Предполагается, что этот инновационный подход изменит способы взаимодействия пользователей с их устройствами, так как новые кнопки будут использовать емкостную технологию, что позволит интегрировать в них дополнительные возможности и функции.

Taptic Engine, запатентованная технология вибромоторов, разработанная Apple, обеспечит тактильную обратную связь, позволяя пользователям ощущать реакцию на свои действия.

Многочисленные источники подтвердили, что кнопки управления громкостью, ActionButton и новая кнопка Capture (для работы с камерой) будут заменены емкостными альтернативами, с единственным исключением, вероятно, кнопки питания, которая останется физическим компонентом.

Какие ожидания от будущего преобразования

Ожидается, что этот шаг значительно изменит пользовательский опыт, обеспечивая более плавное и интуитивно понятное взаимодействие с устройством. Хотя подробности о новом дизайне остаются малоизвестными, инсайдеры отрасли с воодушевлением обсуждают возможности, которые может открыть новый подход.

Учитывая инновационный опыт Apple, вполне вероятно, что iPhone 16 установит новый стандарт дизайна смартфонов, оставив конкурентов в попытке догнать его. Отказ от физических кнопок также существенно повлияет на долговечность и водонепроницаемость устройства.

Благодаря меньшему количеству отверстий и швов, новый iPhone будет более устойчив к воздействию внешних факторов, что еще больше укрепит стремление Apple выпускать продукцию премиум-класса.