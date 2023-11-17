Наступил отопительный сезон. Врач рассказала, что делать при кровотечении из носа
С наступлением отопительного сезона и сухого воздуха в квартире одной из самых частых проблем являются носовые кровотечения. Они чаще происходят в передних отделах носа вследствие травм сосудов носовой перепонки.
О причинах такого некомфортного состояния сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Самые популярные причины кровотечения из носа
- сухость воздуха - слизистая оболочка пересыхает и сосуды лопаются
- ковыряние в носу - прямая травма сосудов
- вирусные инфекции - некоторые вирусы влияют на устойчивость стенки сосуда
- длительное использование сосудосуживающих капель и/или кокаина, они разрушают слизистую оболочку
- неправильное использование местных гормонов для носа (пшикание на носовую перегородку)
Кровотечения из задней части полости носа встречаются гораздо реже, как правило, течет из обоих ноздрей сразу. Причины здесь совсем другие - это опухоли, сосудистые аномалии и т.п.
Что же делать, если кровь ушла из одной ноздри
- Сядьте и наклонитесь вперед. Закидывать голову назад не стоит - наглотаетесь крови, а это вызовет рвоту
- вырубайте нос (если сгустки собрались в полости носа, то их следует избавиться)
- носовой платок или полотенце смочите холодной водой (если это возможно)
- мокрой, холодной тканью плотно прижмите крыло носа, кровящую со стороны до перепонки носа
Врач заметила, что прикладывание холода на спинку носа между глаз менее эффективно, поскольку оно сужает сосуды и уменьшается приток крови, но этого часто недостаточно.
- Подождите 10 минут. Не стоит проверять остановилось или нет, лучше дождаться 10 минут, так уменьшается риск, что вы сорвете образовавшийся тромб. Если через 10 минут кровотечение продолжается - повторите процедуру сначала с одним дополнением
- После высечения запихайте сосудосуживающий препарат (оксиметазолин) в нос, по 2 дозы в каждый носовой ход. Это могут быть торговые марки: Називин, Нокспрей, Назалонг, Назол, Риназолин, Ринт
- Если повтор 2 раза по 10 минут не помог остановить кровотечение - нужен врач как можно скорее
Кстати, раньше мы писали о том, в какие "страшилки" о ОРВИ верить нельзя.
А еще рассказывали о том, какие вирусы будут в Украине в этом сезоне.