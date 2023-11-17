Наступив опалювальний сезон. Лікар розказала, що робити при кровотечі з носа
З настанням опалювального сезону та сухого повітря у квартирі однією з найчастіших проблем є носові кровотечі. Вони частіше відбуваються у передніх відділах носа внаслідок травмування судин носової переділки.
Про причини такого некомфортного стану повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацією в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Найпопулярніші причини кровотечі з носа
- сухість повітря - слизова оболонка пересихає і судини лопаються
- колупання в носі - пряма травма судин
- вірусні інфекції - деякі віруси впливають на стійкість стінки судини
- тривале використання судинозвужувальних крапель та/або кокаїну, вони руйнують слизову оболонку
- неправильне використання місцевих гормонів для носа (пшикання на носову перегородку)
Кровотечі із задньої частини порожнини носа зустрічаються набагато рідше, як правило, тече з обох ніздрів одразуПричини тут зовсім інші - це пухлини, судинні аномалії тощо.
Що ж робити, якщо кров пішла з однієї ніздрі
- Сядьте та нахиліться вперед. Закидати голову назад не варто - наковтаєтесь крові, а це викличе блювоту
- висякайте ніс (якщо згустки зібралися в порожнині носа, то їх варто позбутися)
- носову хустку або рушник змочіть холодною водою (якщо це можливо)
- мокрою, холодною тканиною щільно притисніть крило носа, з боку яка кровить до переділки носа
Лікар зауважила, що прикладання холоду на спинку носу між очей - менш ефективне, оскільки воно звужує судини та зменшується приплив крові, але цього часто недостатньо.
- Почекайте 10 хвилин. Не варто перевіряти зупинилося чи ні, краще дочекатися 10 хвилин, так зменшується ризик, що ви зірвете тромб, що утворився. Якщо через 10 хвилин кровотеча триває - повторіть процедуру спочатку, з одним доповненням
- Після висякування запшикайте судинозвужувальний препарат (оксиметазолін) у ніс, по 2 дози в кожну ніздрю. Це можуть бути торгівельні марки: Назівін, Нокспрей, Назалонг, Назол, Ріназолін, Рінт
- Якщо повтор 2 рази по 10 хвилин не допоміг зупинити кровотечу-потрібен лікар якнайшвидше
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