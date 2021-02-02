Коли настане весна в Україні: бабак-синоптик дав прогноз

У День бабака 2 лютого, розбудили харківського бабака Тимка, який зробив свій прогноз на весну. "Народний метеоролог" в третьому поколінні, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари, передбачив закінчення зими вже через шість тижнів.

Як розповіла старша викладачка біофаку Харківського національного університету Надія Токарська, гризуна витягли з нори близько 11 ранку, і Тимко ІІІ спрогнозував ранній прихід весни. Про це передає МГ "Об'єктив".

Фахівець розшифрувала передбачення тварини та оголосила, що чекати на прихід весни доведеться ще 6 тижнів, тобто до середини березня.

Так, за прикметами, якщо бабак, якого будять після сплячки, не побачить свою тінь (що трапляється в похмурий день), то весна буде рання. А якщо ж день сонячний і гризун бачить свою тінь, то це віщує ще шість тижнів зими.

Зазначається, що в цьому році Тимко також зроби свій прогноз щодо способу боротьби з COVID-19, і серед усіх запропонованих варіантів обрав спорт і витримку.

Бабак Тимко 2 лютого "розповів", як краще боротися з коронавірусом (фото: objectiv.tv)

Працівники Харківського університету їм. Каразіна також опублікували відео, як "народний метеоролог" робив свій прогноз у День бабака.

Відео: Харківський бабак-синоптик Тимко дав пророцтво про прихід весни

Бабак Тимко III змінив два роки тому на посаді свого попередника і батька – Тимка ІІ, який передбачав погоду протягом 7 років, після чого відправився на пенсію. Його також попросили передбачити в 2017 році ситуацію з безвізовим режимом.

Ще одного бабака - львів'янку Марусю, планують розбудити і витягнути з нори 15 лютого, в день Стрітення Господнього.

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