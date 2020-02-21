Настав знак Риб: астрологи попередили про складний період

Гороскоп 2020 підкаже про особливий період, який розпочався 19 лютого і закінчиться 20 березня. Сонце перейшло в останній знак зодіаку - Риби. Астрологи вважають, що на нас чекає досить складний, суперечливий час, в якому важливо проявляти мудрість, терпіння і гнучкість. Тоді будь-яка складна ситуація буде розв'язною. У чому особливість цього періоду - в матеріалі Styler.

Астрологи вважають, що з 19 лютого по 20 березня на роботі визнання отримають ті, хто працював чесно і з задоволенням. Саме такі співробітники зможуть розраховувати на підвищення і надбавки. А ось пасивні працівники і ті, хто полюбляють виїжджати на стараннях інших - залишаться біля розбитого корита.

В коханні у "порі Риб" не можна поспішати, інакше ідилія буде зруйнована. Це час тих людей, які не рубають з плеча, обмірковують свої дії та слова, боячись поранити партнера. А ось скандалістам і любителям "підігріти пристрасть" можуть вказати на двері.

Щоб здоров'я не підводило, ідеальними видами спорту в цей період будуть водні - непогано б згадати про абонементи в басейн, а після занять відвідати лазню або підбадьоритися під контрастним душем.

Не варто забувати про правильне харчування. Основний смак сезону - кислий. Так що потрібно налягати на квашену капусту, кефір, ряжанку, простоквашу, а в чай неодмінно додавати лимон.

Астролог Наталя Анісімова також дала рекомендації "фаворитам" цього періоду - людям, народженим під знаком Риби.

"Прогноз для вас дуже сприятливий. Навіть якщо буде здаватися, що все йде не за планом, в результаті ви тільки виграєте", - пише експерт, яка дала рекомендації по датах народження.

Народжені з 5 по 20 березня будуть щедро обдаровані Юпітером в 2020 році. Вам забезпечений прилив сил, творчий підйом. Ви легко зможете заробити повагу, авторитет і навіть славу.

Народжені з 13 по 20 березня відчують на собі вплив Сатурна. Він принесе у ваше життя стабільність і дасть вам практичність і цілеспрямованість. З його допомогою ви зможете реалізувати серйозні проєкти, на які раніше не вистачало сил і терпіння.⠀

Народжених з 19 лютого по 3 березня заторкне Уран. В цьому році проблеми, які мучили вас, можуть знайти щасливу і несподівану розв'язку. Крім того вірогідні нові романи і закоханості.

Народжених з 5 по 14 березня може затягнути в тему віри, мистецтва, психології, глибинних процесів несвідомого.

Народжені з 9 по 19 березня потраплять під вплив Плутона. В цьому році вірогідні суттєві перетворення в життя, великі зміни. Можливо ви навіть не підозрювали до цього, якою силою володієте, яка енергія у вас прихована.