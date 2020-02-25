Справжній герой: українець врятував двох потопаючих дітей (фото)

Поліцейський Петро Москаленко врятував двох потопаючих дітей в місті Селидове Донецької області. Чоловік випадково проїжджав повз, коли помітив потопаючих хлопчиків, які провалилися під лід. З підручних засобів у нього був тільки ремінь від сумки, з допомогою якого він і витягнув дітей.

У свій вихідний поліцейський на машині повертався від родичів додому. Проїжджаючи біля місцевої водойми, чоловік помітив двох хлопців у воді. На березі також перебувало кілька схвильованих людей. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомляє прес-центр Нацполиции.

Поліцейський зрозумів, що трапилася біда і кинувся на допомогу.

"Мотузки не було, тому схопив єдине, що було під рукою, - ремінець від сумки", - розповів Москаленко.

Поліцейський сам мало не загинув: лід виявився тонким і Москаленко провалився у воду. Проте, вже через кілька хвилин він повернувся до берега разом з дітьми. Після порятунку хлопчиків з явними ознаками переохолодження Москаленко відвіз у лікарню.

Поліцейський врятував двох потопаючих дітей в Донецькій області (фото: прес-служба поліції Донецької області)

Як виявилося, група школярів гуляла поблизу водойми, і дев'ятирічний Діма вирішив перевірити міцність льоду, ступив на нього і провалився. Тоді його 13-річний товариш, теж Діма, згадав, як батько рибак вчив його діяти в такій ситуації, і спробував допомогти другові. Хлопець ліг на лід і поповз до потопаючого, однак спроби дістати свого молодшого тезку виявилися марними, і дитина теж потрапив у крижану пастку. На допомогу поспішила також жінка, яка проходила поруч, але їй не вдалося врятувати дітей. Було помітно, що обидві дитини вже втрачає останні сили. Саме в той момент до них підбіг Москаленко.

Пізніше поліцейські відвідали обох врятованих дітей. Молодший Діма вже почуває себе добре і перебуває вдома. Його 13-річний тезка ще перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що у Харківській області діти провалилися під лід, двоє загинули.