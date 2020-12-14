Справжній герой: 17-річний українець отримав відразу 6 медалей на Чемпіонаті Європи серед юніорів

17-річний українець Ілля Ковтун став справжнім героєм на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Хлопець з невеликого села Свидівок в Черкаській області здобув 5 золотих медалей на престижному змаганні, що проходив у Туреччині. Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Twitter.

Ілля виграв у своїй команді в команді, особистому багатоборстві, а також на коні, кільцях і брусах. Саме завдяки хлопцю наша команда виграла загальний медальний залік чемпіонату Європи-2020 зі спортивної гімнастики.

Наші спортсмени завоювали 15 медалей: сім золотих, шість срібних і дві бронзові. Справжнім героєм європейської першості став 17-річний Ілля Ковтун, який у змаганнях серед юніорів виграв відразу п'ять золотих медалей і ще одну срібну.

Чемпіон Ілля Ковтун (фото: Левченко Наталія)

Срібну медаль дісталася ще одному українцю – Володимиру Костюку. Він показав кращий результат у вільних вправах (14.000), а в загальному заліку Костюк набрав 80.198 балів, відставши від переможця більш ніж на бал.

Третє місце у багатоборстві зайняв угорець Крістіан Балаж. У нього в активі 78.566 балів.

Як ми писали раніше, українські боксери завоювали рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів