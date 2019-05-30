Справжній боєць: дівчинка народилася з вагою 245 грамів і вижила (відео)

У США в грудні 2018 року народилася недоношена дівчинка. Вага дитини, що народилася на 23 тижні вагітності становила всього 25 грамів. Через півроку в мережі з'явилося відео з дівчинкою, яка набирає вагу і розвивається. Про це повідомляє CNN.

Дівчинку, яка з'явилася на світ в лікарні міста Сан-Дієго (Каліфорнія), назвали Сейбі. Мама дитини розповідає, що через ускладнення під час вагітності, лікарям довелося зробити кесарів розтин.

Причому, ні медики, ні батьки Сейбі не вірили, що дівчинка, яка народилася розміром з велике яблуко, виживе.

Найменша недоношена дитина народилася і вижила у США (скрін відео: YouTube/Sharp HealthCare)

"Вони сказали моєму чоловікові, що він може побути з нею близько години, після чого її не стане. Однак година обернулася двома годинами, потім - одним днем, а потім - тижнем", - розповіла жінка.

Всупереч всім очікуванням, Сейбі виявилася справжнім бійцем і урочисто відправилася додому після п'яти місяців проведених в лікарні.

Як пише CNN, вона офіційно стала найменшою дитиною у світі, якій вдалося вижити.

До речі, найменший у світі хлопчик народився в столиці Японії Токіо з вагою 268 грамів і вижив.

Найменша недоношена дитина народилася і вижила у США (відео: YouTube/Sharp HealthCare)

До речі, Уляна Супрун розповіла, як правильно запланувати і підготуватися до вагітності. Глава МОЗ в деталях розповіла, які аналізи та обстеження варто зробити перед зачаттям.

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