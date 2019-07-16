Справжнє пекло: в Маріуполі на "Азовсталі" сталася велика НП (відео)

На меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі сталася пожежа - на новому міксері конвертерного цеху вилилося 2 тисячі тонн розтопленого чавуну. НП сталася ще 12 липня, і не дивлячись на ймовірність серйозної небезпеки для навколишнього середовища в результаті інциденту не отримала широкого розголосу. Відео гасіння вогню зняли очевидці, після чого ролик 14 липня був опублікований в мережі.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Рідкий чавун вилився з міксера на технологічний майданчик під час денної зміни, повідомляє місцеве видання mrpl.city.

Відразу після виникнення пожежі на завод викликали рятувальників і пожежників ДСНС. Також гасити полум'я активно допомагали співробітники компанії.

Пожежа на заводі "Азовсталь" в Маріуполі (Фото: скріншот)

"А ви кажете Чорнобиль!... Маленькі мурахи в палаючому металі, це люди, які закидали вогнетривами потоки чавуну", - підписав кадри маріупольський політик Максим Бородін.

Пожежа на заводі "Азовсталь" у Маріуполі (Відео: facebook.com/maximborodinvybor)

Після ліквідації пожежі та наслідків інциденту на заводі запевнили, що прогар міксера не завдасть шкоди навколишньому середовищу.

З'ясуванням ситуації і причини НП займається комісія меткомбінату.

Користувачі мережі активно коментують пожежу на заводі. Юрист Клим Братковський на своїй сторінці у Facebook дивується, чому про інцидент кажуть так мало, що він навіть міг пройти непоміченим.

"Володимир Зеленський, головне промовчати. Якби не відео, ми б і не дізналися про аварію", - написав він.

Скрін: facebook.com/klimetin

Також в інтернеті відзначають високу небезпеку роботи на подібних заводах при маленькій зарплаті, називають металіргів справжніми героями.

І люди працюють у такому пеклі по суті за копійки. На відміну від топ-менеджерів;

А звідки там нове обладнання? Якщо кажуть що пройшло ППР або кап ремонт це не означає, що вони поставили щось нове. Запчастини на ремонт приходять із великим запізненням. В ремонт найчастіше відкрили подивилися набили мастилом і поїхали;

Нашими людьми можна пишатися. А ось Смертьінвест вчергове "у всій красі"...

Наші робочі звикли робити свою роботу, люди які пропрацювали на заводах від 20 років і більше вони знають відповідальність своєї роботи. Погано що зарплата у них копійки - ось в цьому плані шкода їх. Вони дихають цими парами;

Всім тим, хто ліквідував цю "втечу чавуну" треба виплатити зарплату по 3-му тарифу. Щоб не було прикро за працю і самопожертву. І іншим у приклад;

Кинули б це все і хай би знали господарі, як цінувати людей;

Мама дорога! Я металург. Я можу уявити цей кошмар!

Так металург - це герої і трудяги, а зарплати менше ніж у дармоїдів депутатів!

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Як повідомлялося, близько місяця тому на меткомбінаті "Азовсталь" у рамках модернізації доменного виробництва на капітальний ремонт зупинена доменна піч №6.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Маріуполі на четвертому доменної печі металургійного комбінату "Азовсталь" в результаті отруєння газом загинули 2 людини.