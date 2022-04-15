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"Це наші хе*ачать": окупант розповів дружині, що самі росіяни обстрілюють Брянську область

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П'ятниця 15 квітня 2022 11:12
"Це наші хе*ачать": окупант розповів дружині, що самі росіяни обстрілюють Брянську область Окупант розповів дружині про провокації РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія сама обстріляла село Климово в Брянській області й звинуватила в цьому Україну.

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які перебувають у розпорядженні СБУ.

Всі деталі провокації

У мережі з'явився запис телефонної розмови солдата РФ з дружиною. У ньому він каже, що ця спеціальна провокація українців. Сам загарбник знаходиться в Донецькій області.

"Це наші хе*ачать", - сказав російський військовий.

Дружина щиро дивується, навіщо це зроблено.

"Так треба. Так роблять для того, щоб типу хо*ли провокують. І ось тому потрапляють", - пояснив окупант.

Почувши, що це самі росіяни відкрили вогонь по своїх, жінка сказала, що "від цього якось легше".

Крім того, російський загарбник сказав, що так само Росія чинила за часів чеченської війни:

"Така ж хе*ня була і в Чеченську війну, квартири обстрілювали в Москві, типу, що це терористи. Насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна – ред.) ніяк не могли добудовувати з такої відстані до Климово", - сказав окупант.

Нагадаємо, що у Росії заявили про новий "обстріл" з боку України.

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