Справжня патріотка: у Дніпрі раптово померла відома волонтер (фото)

У Дніпрі раптово померла відома волонтер, яка допомагала добровольцям на Донбасі, Наталія Іванова. Трагічна новина була опублікована на її сторінці в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що Наталія Іванова померла 12 листопада в лікарні міста Дніпро від серцевого нападу.

"Сьогодні в лікарні Дніпра, від серцевого нападу померла самовіддана патріотка України, відомий волонтер Наталія Іванова. Прощання відбудеться завтра, 13 листопада, 14:00, на території другої лікарні міста Дніпра, проспект Сергія Нігояна, 53", - сказано в повідомленні.

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Як розповіли в коментарях, Наталія Іванова почала допомагати волонтерам ще на початку війни, зокрема, вона дбала про бійців Правого Сектору.

На початку листопада її самопочуття різко погіршилося, і вона повідомила в соцмережах, що захворіла. Вона відзвітувала про допомогу українським бійцям і повідомила, що їй важко писати, бо захворіла.

У Дніпрі раптово померла відома волонтер (Фото: facebook.com)

"Померла волонтер Наталія Іванова. Всі 5 років війни вона допомагала добровольцям. Вона ніколи не втомлювалася, але втомилося її серце. Для нас усіх це дуже велика втрата, так як Наталя була мамою для всіх правосеків. Неможливо в це повірити і стримати сльози. Вона зробила величезний внесок у боротьбу. Ми завжди будемо пам'ятати про тебе і дякую за все. Вічна пам'ять", - написали на сторінці "Правого сектора".

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