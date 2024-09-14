Настойка из ягоды укрепит иммунитет, поможет при расстройстве пищеварения и симптомах простуды и гриппа
Настойка черноплодной рябины помогает укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды и гриппа, включая кашель, жар и насморк.
Как его сделать и полезные свойства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что известно о черноплодной рябине
Черноплодная рябина является богатым источником антиоксидантов, защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных кислородных радикалов и успокаивающих воспаление в организме.
Черноплодная рябина (Aronia melanocarpa) - распространенный в нашей стране кустарник. Это растение неприхотливое, поэтому растет как на сухих почвах, так и на влажных участках.
Растительным сырьем являются его листья, цветы и плоды. Из цветков следует делать настой, но самыми ценными являются плоды, из которых готовят соки, варенье и лечебные настойки.
Приготовить настойку из черноплодной рябины не сложно, для этого нужно всего 6 ингредиентов. Также следует подготовить крупную банку, марлю или сито для процеживания и стеклянные бутылки.
Черноплодная рябина - неприхотливый кустарник (фото: freepik.com)
Когда следует употреблять лечебную настойку черноплодной рябины?
Плоды черноплодной рябины известны своими ценными оздоровительными свойствами, поэтому их часто считают одними из самых полезных в мире. Все благодаря антоцианам, то есть соединениям группы антиоксидантов, защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов кислорода.
Черноплодная рябина также богата пищевыми волокнами, необходимыми для правильной работы пищеварительной системы. Их дефицит вызывает запоры и повышает риск развития рака толстой кишки.
Настойка черноплодной рябины является источником многих ценных витаминов и минералов, включая железа, магния и калия, который благотворно влияет на кровеносную систему, мягко снижает артериальное давление и способствует борьбе с отеками.
Этот лечебный напиток богат рутином, который вместе с витамином С уплотняет сосуды и снижает восприимчивость организма к инфекциям.
Свойства настойки
- антиоксидант,
- противовоспалительное лекарство,
- противовирусное лекарство,
- антибактериальна,
- противопаразитарная,
- диуретик,
- укрепление,
- снижает уровень холестерина ЛПНП,
- снижает уровень сахара в крови.
Настойка черноплодной рябины представляет собой лечебную смесь и нельзя превышать рекомендуемую дозу, которая составляет максимум 50 мл в сутки.
Черноплодная рябина оказывает гипогликемический эффект, поэтому людям с диабетом 2 типа, предиабетом или инсулинорезистентностью нельзя превышать 20 мл/сут. Кроме того, при этих заболеваниях следует проконсультироваться с врачом об употреблении настойки черноплодной рябины.
Ингредиенты для настойки черноплодной рябины:
- 1000 г плодов черноплодной рябины,
- 500 мл водки
- 500 мл спирта
- 550 мл воды,
- 350 г сахара,
- сок одного лимона.
Как приготовить настойку из черноплодной рябины?
Плоды нужно собирать только созревшими, без изменения цвета и повреждений, а затем тщательно промывать под проточной водой. Если вы хотите получить более сладкую настойку, заморозьте их на 12-24 часа после мытья.
Свежую черноплодную рябину насыпьте в кастрюлю, добавьте 150 мл воды и варите под крышкой 10 минут – от этого плоды потеряют терпкий вкус. Отставьте остывать.
Перелейте все в предварительно простерилизованную банку, залейте спиртом и оставьте в темном месте на 5 дней, ежедневно не забывая встряхивать банку.
Процедите получившуюся смесь через сито или марлю. Перелейте спиртовой раствор в банку.
Приготовьте сироп - вскипятите сахар и воду и перемешайте до получения слегка густой консистенции.
В соково-спиртовый раствор влейте сахарный сироп, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.
Разлейте по бутылкам и оставьте в черном месте более 6 месяцев. По истечении этого времени настойка готова к употреблению.
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