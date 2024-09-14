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Настойка из ягоды укрепит иммунитет, поможет при расстройстве пищеварения и симптомах простуды и гриппа

Суббота 14 сентября 2024 18:01
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Настойка из ягоды укрепит иммунитет, поможет при расстройстве пищеварения и симптомах простуды и гриппа Фото: Рецепт настойки из черноплодной рябины (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Настойка черноплодной рябины помогает укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды и гриппа, включая кашель, жар и насморк.

Как его сделать и полезные свойства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что известно о черноплодной рябине

Черноплодная рябина является богатым источником антиоксидантов, защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных кислородных радикалов и успокаивающих воспаление в организме.

Черноплодная рябина (Aronia melanocarpa) - распространенный в нашей стране кустарник. Это растение неприхотливое, поэтому растет как на сухих почвах, так и на влажных участках.

Растительным сырьем являются его листья, цветы и плоды. Из цветков следует делать настой, но самыми ценными являются плоды, из которых готовят соки, варенье и лечебные настойки.

Приготовить настойку из черноплодной рябины не сложно, для этого нужно всего 6 ингредиентов. Также следует подготовить крупную банку, марлю или сито для процеживания и стеклянные бутылки.

Настойка из ягоды укрепит иммунитет, поможет при расстройстве пищеварения и симптомах простуды и гриппаЧерноплодная рябина - неприхотливый кустарник (фото: freepik.com)

Когда следует употреблять лечебную настойку черноплодной рябины?

Плоды черноплодной рябины известны своими ценными оздоровительными свойствами, поэтому их часто считают одними из самых полезных в мире. Все благодаря антоцианам, то есть соединениям группы антиоксидантов, защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов кислорода.

Черноплодная рябина также богата пищевыми волокнами, необходимыми для правильной работы пищеварительной системы. Их дефицит вызывает запоры и повышает риск развития рака толстой кишки.

Настойка черноплодной рябины является источником многих ценных витаминов и минералов, включая железа, магния и калия, который благотворно влияет на кровеносную систему, мягко снижает артериальное давление и способствует борьбе с отеками.

Этот лечебный напиток богат рутином, который вместе с витамином С уплотняет сосуды и снижает восприимчивость организма к инфекциям.

Свойства настойки

  • антиоксидант,
  • противовоспалительное лекарство,
  • противовирусное лекарство,
  • антибактериальна,
  • противопаразитарная,
  • диуретик,
  • укрепление,
  • снижает уровень холестерина ЛПНП,
  • снижает уровень сахара в крови.

Настойка черноплодной рябины представляет собой лечебную смесь и нельзя превышать рекомендуемую дозу, которая составляет максимум 50 мл в сутки.

Черноплодная рябина оказывает гипогликемический эффект, поэтому людям с диабетом 2 типа, предиабетом или инсулинорезистентностью нельзя превышать 20 мл/сут. Кроме того, при этих заболеваниях следует проконсультироваться с врачом об употреблении настойки черноплодной рябины.

Ингредиенты для настойки черноплодной рябины:

  • 1000 г плодов черноплодной рябины,
  • 500 мл водки
  • 500 мл спирта
  • 550 мл воды,
  • 350 г сахара,
  • сок одного лимона.

Как приготовить настойку из черноплодной рябины?

Плоды нужно собирать только созревшими, без изменения цвета и повреждений, а затем тщательно промывать под проточной водой. Если вы хотите получить более сладкую настойку, заморозьте их на 12-24 часа после мытья.

Свежую черноплодную рябину насыпьте в кастрюлю, добавьте 150 мл воды и варите под крышкой 10 минут – от этого плоды потеряют терпкий вкус. Отставьте остывать.

Перелейте все в предварительно простерилизованную банку, залейте спиртом и оставьте в темном месте на 5 дней, ежедневно не забывая встряхивать банку.

Процедите получившуюся смесь через сито или марлю. Перелейте спиртовой раствор в банку.

Приготовьте сироп - вскипятите сахар и воду и перемешайте до получения слегка густой консистенции.

В соково-спиртовый раствор влейте сахарный сироп, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.

Разлейте по бутылкам и оставьте в черном месте более 6 месяцев. По истечении этого времени настойка готова к употреблению.

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