Последствия войны. Ученые показали мертвых дельфинов, которых выбрасывает на берег моря (фото)

В Черном и Азовском морях из-за военных действий продолжают гибнуть дельфины. Их выбрасывает на берега оккупированного Крыма, Краснодарского края возле Сочи и даже на берега Болгарии.

Что известно о гибели дельфинов

В акватории Юго-Западной части Черного моря в июле иногда можно было встретить игривых дельфинов афалины. Но в течение месяца по берегам Северо-Западной части Черного моря, а также на Азовском продолжают находить мертвых дельфинов.

"Сейчас субмарины врага находятся очень далеко от наших берегов по сравнению с тем, что было в прошлом году и общее количество погибших животных сейчас значительно меньше, чем от влияния военных сонаров подводных и надводных лодок в прошлом военном году, когда по данным и оценкам нашего нацпарка погибло не менее 50 тысяч черноморских китообразных", - отмечают работники нацпарка.

Мертвых дельфинов выбрасывает на берега Черного и Азовского морей (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Ученым стало сложнее проводить мониторинг дельфинов

Ученые отмечают, что мониторинг за выбросами животных для объективной оценки влияния войны в последние недели для нацпарка усложняется, потому что с 13 июля им полностью запретили выход на берег моря, хотя нацпарк находится за пределами боевых действий.

Руководство нацпарка уже направило все необходимые документы в органы власти, чтобы решить этот вопрос.

"Для предоставления возможности безопасного воспроизведения дельфинов после победы над врагом, нужно создать безопасный морской резерват на 3000 км кВ акватории Черного моря для защиты животных от убийственного антропогенного воздействия. Министерство окружающей среды одобрило такое ходатайство, но Одесская ОГА пока блокирует его создание", - говорят в нацпарке.

При этом отмечают, что несмотря на ужасающие последствия от действий оккупантов для людей и дикой природы, для уникальных дельфинов, все-таки природа восстановится.