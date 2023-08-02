Наслідки війни для природи. Науковці показали мертвих дельфінів, яких викидає на берег моря (фото)

У Чорному та Азовському морях через воєнні дію продовжують гинути дельфіни. Їх викидає на береги окупованого Криму, Краснодарського краю біля Сочі й навіть на береги Болгарії.

Що відомо про загибель дельфінів

В акваторії Південно-Західної частини Чорного моря у липні іноді можна було зустріти грайливих дельфінів афаліни. Але упродовж місяця на берегах Північно-Західної частини Чорного моря, а також на Азовському продовжують знаходити мертвих дельфінів.

"Зараз субмарини ворога знаходяться дуже далеко від наших берегів порівняно з тим, що було торік і загальна кількість загиблих тварин зараз значно менша ніж від впливу військових сонарів підводних і надводних човнів у минулому воєнному році, коли за даними і оцінками нашого нацпарку загинуло не менш 50 тисяч чорноморських китоподібних", - зазначають працівники нацпарку.

Мертвих дельфінів викидає на береги Чорного та Азовського морів (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Науковцям стало складніше проводити моніторинг дельфінів

Науковці зазначають, що моніторинг за викидами тварин для об'єктивної оцінки впливу війни останніми тижнями для нацпарку ускладнюється, бо з 13 липня їм повністю заборонили вихід на берег моря, хоча нацпарк знаходиться за межами бойових дій.

Керівництво нацпарку уже направило усі необхідні документи до органів влади, аби вирішити це питання.

"Для надання можливості безпечного відтворення дельфінів після перемоги над ворогом, потрібно створити безпечний морський резерват на 3000 км кВ акваторії Чорного моря для захисту тварин від вбивчого антропогенного впливу. Міндовкілля схвалило таке клопотання, але Одеська ОДА поки блокує його створення", - кажуть у нацпарку.

При цьому наголошують, що незважаючи на жахливі наслідки від дій російських окупантів для людей і дикої природи, для унікальних дельфінів, все-таки природа відновиться.