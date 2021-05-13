Наскільки небезпечний укус гадюки: що потрібно зробити в першу чергу

Наступити на гадюку можна де завгодно, навесні вони частенько виповзають погрітися на сонці та трапляються навіть на шосе. Першими вони зазвичай не нападають і при зустрічі з людиною намагаються швидше відповзти. Але якщо на неї наступити – вона вкусить, захищаючи себе.

Сироватки є не скрізь

На жаль, не в кожному медичному закладі є сироватка або антитоксини проти отрути змій, оскільки вони не входять до переліку обов'язкових вакцин, які купують коштом держбюджету. Кошти виділяють з місцевих бюджетів або купують Громадські організації в якості гуманітарної допомоги. Протиотрут від отрути гадюки не так вже й багато і в деяких регіонах їх просто немає.

Наскільки небезпечна отрута гадюки

Як пояснив завідувач відділення інтенсивної терапії Житомирської дитячої обласної лікарні Юрій Ніколаєв, змії виділяють два види отрути - нервово-паралітичний і гемолітичний. Перший виділяє гюрза, яка не водиться в Україні. У гадюки гемолітична отрута. Сироватки від укусів гадюки в Україні не виробляють, а імпортні не всі мають реєстрацію.

Однак українські медики справляються і без протиотрут. Гемолітична отрута викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові - еритроцитів, але не до критичних значень. Люди від цієї отрути не вмирають, тільки в тому випадку, якщо у людини виникає важка алергічна реакція. Від укусу гадюки може з'явитися набряк кінцівки, навіть половини тулуба, але потім все приходить в норму.

Лікарі проводять інфузійну терапію, чистка крові та інші процедури, які допомагають нормалізувати стан людини. У кожного пацієнта процес відбувається індивідуально - більш-менш важко. Найважливіше-швидко доставити пацієнта в стаціонар лікарні.

Що можна зробити до надання медичної допомоги

Якщо людина далеко від цивілізації, то потрібно відсмоктати отруту з рани та виплюнути. Наступний етап - охолодження постраждалої кінцівки. Якщо немає нічого під рукою – намочити та перев'язати місце укусу, але не перетягувати. Джгути накладати категорично не можна! Це може привести до більш серйозних наслідків і потрапляння отрути в інші органи.

До приїзду медиків, потерпілого потрібно зручно укласти, знерухомити місце укусу, давати багато пити. Допомога медиків потрібна якомога швидше, інакше наслідки можуть бути сумними.