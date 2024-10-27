Для насыщенного вкуса блюд: как сделать домашние кубики бульона

Что нужно для домашних кубиков бульона

Для того чтобы сделать из бульона кубики для блюд, нужны эти продукты:

мясная часть (обрезки говядины, сухожилия) - 1 кг

овощи (лук, морковь и т.п.) - 200 г

корни петрушки или пастернака - по вкусу

Как сделать кубики бульона дома

Для бульонных кубиков можно использовать предварительно замороженное мясо, а также кости и сухожилия - они сделают консистенцию более густой. Необязательно искать отборное и безупречное мясо.

Чтобы сделать вкус более интересным, необходимо добавить овощи. Основные - лук и морковь, их нужно очистить от кожуры и нарезать на большие кусочки.

Кроме этого, можно использовать сельдерей, зеленую часть лука порей и помидоры. Корни пастернака, сельдерея и петрушки придадут аромат бульону и будущему блюду, которое будет готовиться на бульонном кубике.

Сначала мясо нужно запечь. Для этого выложите мясо на противень, добавьте куски моркови и лука и запекайте в течение 1 часа в разогретой до 200 градусов в духовке. После 30 минут запекания пролистайте куски мяса.

Запеченную говядину вместе с овощами нужно переложить в глубокую кастрюлю, залив мясным соком с противня. Залейте продукты для бульона кипятком так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо и овощи.

Измельчите корни петрушки, пастернака или сельдерея и всыпьте их в мясо. Также можно использовать засушенные корешки.

Доведите воду до кипения, убавьте огонь до минимального и варите бульон в течение 4-5 часов. Чем дольше будет вывариваться бульон, тем ароматнее и концентрированнее он будет. Если жидкость испаряется очень быстро, советуют доливать кипяток.

После проварки из бульона можно достать мясо и овощи и проварить жидкость еще раз. Вываренный бульон следует процедить и охладить, собрав лишний жир.

Разлейте жидкость по формочкам (например, в форму для льда) и заморозьте. Для приготовления блюд бульонный кубик достаточно растворить в кипятке.