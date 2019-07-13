Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)

Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: РБК-Україна)

Діти зайшли в гості до дідуся і загинули від вибуху

Від вибуху в смт Смига Дубенського району Рівненської області загинуло двоє дітей - 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Діти знайли в сейфі у дідуся невідомий предмет, який здетонував у них в руках. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

Трагедія сталася близько 12 години дня в суботу, 13 липня. Дітлахи прийшли в гості до дідуся, який живе навпроти, і вирішили зазирнути до його літньої кухні.

Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: rv.npu.gov.ua)

Відомо, що 59-річного чоловіка на той момент не було вдома. Він промишляв збором металобрухту, а також захоплювався зброєю та різними боєприпасами.

Горе-дідуся раніше навіть притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: rv.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання про обрання міри покарання чоловікові.

"Дід вже покараний та буде жити з цим до кінця своїх днів, але й повинен понести і кримінальну відповідальність", - написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Діти загинули від вибуху під Рівним (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На місці НП працювали слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Експертам належить з'ясувати, який саме пристрій призвів до страшної трагедії.

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