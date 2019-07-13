ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)

STYLERПодії    13.07.2019 - 17:33
Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)
Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: РБК-Україна)

Діти зайшли в гості до дідуся і загинули від вибуху

Від вибуху в смт Смига Дубенського району Рівненської області загинуло двоє дітей - 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Діти знайли в сейфі у дідуся невідомий предмет, який здетонував у них в руках. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

Трагедія сталася близько 12 години дня в суботу, 13 липня. Дітлахи прийшли в гості до дідуся, який живе навпроти, і вирішили зазирнути до його літньої кухні.

Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)

Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: rv.npu.gov.ua)

Відомо, що 59-річного чоловіка на той момент не було вдома. Він промишляв збором металобрухту, а також захоплювався зброєю та різними боєприпасами.

Горе-дідуся раніше навіть притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)

Діти загинули від вибуху під Рівним (фото: rv.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання про обрання міри покарання чоловікові.

"Дід вже покараний та буде жити з цим до кінця своїх днів, але й повинен понести і кримінальну відповідальність", - написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. 

Знайшли в сейфі діда: нові деталі загибелі дітей під Рівним (фото)

Діти загинули від вибуху під Рівним (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На місці НП працювали слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Експертам належить з'ясувати, який саме пристрій призвів до страшної трагедії.

Нагадаємо, нещодавно у Мінську на святкуванні Дня незалежності сталася трагедія. Увечері, під час святкового салюту, була поранена жінка, яка загинула від ураження сонної артерії.

Раніше ми писали про те, що під Дніпром через вибух на дитячому майданчику постраждало шестеро дітей. Одному з хлопців відірвало пальці на руці.

Також ми повідомляли, що у Запоріжжі поховали 22-річну Анастасію Ковальову, яку спалив її наречений прямо посеред вулиці.

Впустила у підвал: під Херсоном через п'яну матір загинула однорічна дівчинка У Дніпрі жінка зізналася чоловіку у вбивстві коханця: деталі жахливої події
Новини України преступленияВибух
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся